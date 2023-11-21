 

Рупор кремлевской пропаганды: Захват (не)израильского судна в Красном море

21.11.2023, 4:45, Разное
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Кадры захвата штурмовой группой хуситов израильского судна в Красном море.

Руководство "Ансар Аллах" сегодня подтвердило, что продолжит атаки на суда прямо или косвенно связаны с Израилем. Отсутствие израильского флага при наличие израильского собственника их не остановит.
Хуситы действуют весьма решительно в этом и других вопросах в том же стиле, в котором они действовали против Саудовской Аравии и ОАЭ, когда несмотря на систематические бомбежки и различные угрозы, они годами деловито обстреливали территорию Саудовской Аравии.

Источник: Colonel Cassad


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