 

Мнение: Китай и Россия

21.11.2023, 3:40, Разное
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Несколько, признаться, офигел, увидев эти карты с наложением. Нет, я слышал, что эта самая “проекция Меркатора” сильно увеличивает площади стран, находящихся ближе к полюсам – но чтоб настолько! Я прям (неожиданно) почувствовал себя уязвленным! Это что ж – какой-то Китай, оказывается, не в 2 раза меньше, а ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ по территории, как наша Раша?? Накрывает нас, почти как… бык быка?!

Не верю, полез проверять. Смотрим: площадь России – примерно 17 млн. кв.км. Площадь Китая… Уфф! 9,5 млн. кв.км. Все-таки в 2 раза! Всё врут англичане.

Источник: Размышления вольного социолога


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