Трендовые цвета лака на зиму 2023/2024: самые уютные и теплые оттенки сезона

Зима на пороге, и уже пора понемногу отказываться от теплого осеннего маникюра в кофейных или тыквенных тонах. Зима постепенно вступает в свои владения, и пора бы уже подумать о трендовых цветах, которые будут украшать ваши ноготки в морозные снежные дни.

Пряный чай

Этот насыщенный кремовый цвет лака согревающего напитка невероятно универсален. Он будет сочетаться с широким спектром праздничных нарядов в течение всего холодного сезона.

Сливово-лавандовый

Лавандовые оттенки прекрасны сами по себе. Но когда в них появляется прохладный сливовый оттенок, получается нечто потрясающее. Добавьте сверху мерцающее покрытие с блестками, чтобы ваш маникюр выглядел волшебно.

Насыщенный бордовый

Насыщенный бордовый цвет необходим в зимнем сезоне. Этот классический драматичный оттенок позволит ощутить тепло в морозный день. Однако, если вы хотите выйти за рамки простого маникюра, подчеркните его золотом или выберите голографический оттенок бордового.

Капучино

Это уютный и нейтральный вариант для зимы. Он идеально подходит для тех, кто хочет чего-то универсального, но при этом сохраняющего сезонность. Еще один плюс этого сдержанного цвета в том, что он удобен для офиса.

Темно-зеленый

Независимо от того, выберете ли вы более яркий изумрудный или более темный цвет сосны, этот оттенок очарователен, так как придает праздничную нотку маникюру. Вы можете носить его отдельно или комбинировать с другими трендовыми зелеными оттенками (оливка, матча, авокадо и так далее).

Блестящее какао

Блестящий маникюр с горячим какао — отличный способ поэкспериментировать с цветом. Вы можете смешивать и сочетать различные оттенки коричневого, а также матовые и блестящие покрытия.

Приглушенный малиновый

Розовый прекрасен в любое время года, а в зимнем маникюре он может быть особенно привлекательным. Приглушенный малиновый достаточно яркий, но ненавязчивый.

Угольно-серый

Серый — ультрамодный цвет. Хотя кому-то серый может показаться слишком пасмурным, но его ценность в универсальности. Просто сочетайте его с яркой одеждой.