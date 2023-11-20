Необычные дизайны и свежие новинки: тенденции и тренды французского маникюра на 2024 год

Французский маникюр – классический вариант нейл-арта. Традиционно он состоит из нюдовой основы и белых кончиков. Но в последние годы он отличается разнообразием. Он может включать в себя яркие цвета, необычные дизайны и декоративные элементы. Мы расскажем о тенденциях и трендах французского маникюра на 2024 год. Среди них вы найдете как минималистичные варианты, так и изысканный дизайн.

Цветочные кончики

Растительные орнаменты никогда не выходят из моды. Вместо белого лака используйте для украшения кончиков цветочный рисунок. Он будет красиво выделяться на нюдовом фоне и сделает французский маникюр нарядным.

Металлический декор

Покрасьте ногти в светло-розовый цвет. Отделите кончики ногтей от основы с помощью тонкой серебристой полоски полулунной формы. Для ее создания вы можете использовать блестящие аппликации. Также их можно нарисовать тонкой кисточкой, используя серебристый лак металлик.

Металлические детали придадут френчу более современный вид. Этот дизайн выглядит нежно и утонченно, благодаря отсутствию резких контрастов.

Наклонный разноцветный френч

Создайте нюдовую основу, а затем закрасьте один из уголков кончика ногтя цветным лаком, создавая фигуру наподобие треугольника. Отдавайте предпочтение нежным пастельным оттенкам. Вы можете использовать свой цвет для каждого ногтя.

Такой маникюр выглядит нарядно и подходит для разных случаев. Он особенно привлекательно смотрится на длинных квадратных ногтях.

Микрофренч

Микрофренч идеально подходит для коротких ногтей. Он заключается в создании очень тонкой линии на кончике ногтя.

Вы можете нарисовать линию белым, цветным или металлизированным лаком. Этот маникюр можно дополнить лаконичным рисунком на акцентном ногте.

Квадратные белые кончики

Этот дизайн адаптирует классический бело-розовый френч к модной квадратной форме ногтей. Он выглядит скромно, но элегантно.

Придайте ногтям квадратную форму. Покройте их нюдовым лаком. Затем создайте белую линию с уголками, следуя очертаниям кончика ногтя.

“Глазированный пончик”

Это еще одна вариация традиционного френча с белыми кончиками. После создания классического дизайна добавьте жемчужную пудру, чтобы придать ногтям перламутровый блеск.

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У вас получится комбинация французского маникюра с современным дизайном “глазированный пончик”. Такой нейл-арт выглядит сдержано, но оригинально.

Минималистичные детали

Дополните классический френч тонкими деталями белого цвета. Добавьте на ногтевую пластину дугообразные линии. Вы можете располагать их в середине или у основания ногтя. Такой дизайн понравится поклонницам минималистичного стиля.

Разноцветные перламутровые кончики

Покрасьте кончики ногтей перламутровыми лаками разных цветов. У вас получится веселый и гармоничный дизайн.

Зеленые волны

Создайте френч со светло-зелеными кончиками. Дополните дизайн волнами схожего оттенка. Вы можете создать как минималистичный, так и броский рисунок. Зеленые тона освежат ваш образ и сделают его более красочным.

Разноцветные полоски

Разноцветный дизайн уместен не только весной и летом. Он добавит больше красок и разнообразия в ваш зимний стиль. Нарисуйте на кончиках ногтей полоски разных цветов. Для их создания используйте тонкую кисточку.