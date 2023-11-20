В моду вернулась коричневая помада: особенности винтажного тренда и советы по подбору оттенка под свой цвет лица

Сегодня коричневая помада вернулась к нам из девяностых годов прошлого века. Но этот винтажный тренд имеет свои особенности. У такой помады большое количество различных оттенков: темный, шоколадно-коричневый, ореховый. Их можно подбирать к цвету лица, чтобы оно смотрелось наилучшим образом. А также можно использовать матовую или глянцевую текстуру. Стилисты объясняют, какой оттенок больше соответствует тому или иному цвету лица.

Коричневая помада снова в тренде, но со множеством оттенков

Один из самых горячих трендов в косметике поздней осенью 2024 года – это триумфальное возвращение коричневой помады. Она была на пике моды в девяностые годы прошлого столетия. Ее, в частности, предпочитали такие медийные персоны, как Дженнифер Энистон, Карла Бруни, Дженнифер Лопес.

Сегодня в социальных сетях это винтажное направление популяризирует поколение зуммеров. Но уже в модернизированном виде. Хотя флагманским оттенком является шоколадный, сегодня в моде и множество других, которые подходят к различному цвету кожи.

При этом в зависимости от желаемого результата можно использовать либо матовую, либо глянцевую помаду. Если вы хотите поэкспериментировать с коричневой помадой и понять, какой именно оттенок подходит больше всего к вашему цвету кожи, вы можете воспользоваться советами экспертов, приведенными ниже.

Как правильно использовать темные оттенки

Когда мы думаем о коричневой помаде, в первую очередь возникает ассоциация с темным цветом. Он яркий, насыщенный и нравится многим представительницам прекрасного пола. Но, к сожалению, сочетается не со всеми оттенками кожи лица. Если у вас светлый цвет, вам лучше держаться подальше от темно-коричневой помады, чтобы не утяжелить черты лица и не сделать его визуально старше.

Нужно учитывать и еще один нюанс. Тон помады не должен быть близким к цвету лица, в противном случае губы сольются с лицом.

Тренд весны – юбка мини в складку: как стилизовать модный наряд

Двухцветное мини-платье: яркий тренд весны – тонкий трикотаж и вязка крючком

Итальянский боб: самые модные стрижки, одну из которых стоит сделать этой весной

Темная помада хорошо сочетается с оливковым цветом кожи, особенно если покрытие является матовым. Что касается подтона, то он может быть теплым или холодным, это зависит от оттенка кожи.

Безусловно, темная помада смотрится впечатляюще, но при желании ее можно осветлить или сделать ярче, для этого достаточно добавить немного блеска в центр губ.

Светлый и теплый оттенок кожи сочетается с розовато-коричневой помадой

Если у вас светлая кожа с теплым оттенком, то он лучше всего будет сочетаться с коричневой помадой, имеющей розоватый оттенок. Его можно использовать как с матовым, так и с глянцевым покрытием для дополнительного блеска, но в любом случае он улучшит ваш цвет лица.

К светлому, но холодному оттенку кожи подходит орехово-коричневая помада

Девушкам с очень светлой кожей холодного оттенка не стоит отказываться от коричневой помады. Нужно лишь подобрать соответствующий оттенок из предлагаемой богатой палитры. Таким оттенком в данном случае является ореховый. Он может иметь как теплый, так и холодный подтон. В любом случае губы будут удачно выделяться на лице. А для большего эффекта рекомендуется подобрать похожие, бронзовые, тени для глаз.

Хит весны – сапоги и ботинки-стринги: актуальные модели и способы их стилизации

Физические и химические крема от солнца. В чем разница и что выбрать

Без ирокезов и шипов: какие прически в стиле панк сейчас в моде

Как наносить коричневую помаду

Опасность темных цветов помады состоит в том, что при неправильном нанесении она выявляет все несовершенства лица, даже мелкие. Поэтому нужно учесть ряд рекомендаций стилистов, заключающихся в следующем.

Первое, чем следует озаботиться, – это подбор текстуры. Для тонких губ подходит глянцевая, а для пухлых – матовая. Далее нужно увлажнить кожу, тем самым сделав ее мягче. Потом наносится консилер, который усилит цвет помады.

С помощью карандаша того же оттенка, что и помада, или более темного тона очерчивается контур губ, чтобы они смотрелись максимально симметрично. Если вы хотите, чтобы помада держалась дольше, можете распределить карандаш на все губы.

Теперь пришло время перейти к помаде, чтобы получить более эффектный результат, нанесите ее кисточкой, и вот вы уже готовы удивлять окружающих своей красотой.