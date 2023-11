Мнение: Россия лидирует в ядерной энергетике, американцы – отстают

1. Американцы столкнулись со сложностями в развитии малой ядерной энергетики. В этой сфере США заметно отстали от России, причём отставание продолжает нарастать (ссылка):

Первый проект малого модульного атомного реактора в США отменен – затраты неожиданно выросли на 53%.

NuScale Power Corp., первая компания, получившая одобрение США на проект малого модульного ядерного реактора, отменяет планы по строительству из-за резкого роста затрат. NuScale Power Corp. и Utah Associated договорились расторгнуть договор. Это является серьезным ударом по развивающейся технологии, которая была провозглашена новой эрой в атомной энергетике.

Компания заявляла, что в 2021 году будет поставлять электроэнергию по цене $58 за мегаватт-час, но, согласно отчету Института экономики энергетики и финансового анализа, в 2023 году эта цифра выросла на 53% до $89.

Акции NuScale на этом сообщении упали более чем на 25% на регулярных торгах в Нью-Йорке.

В проекте Минэнерго США по внедрению безуглеродной энергетики должны были быть использованы шесть реакторов NuScale мощностью 77 мегаватт, установленных в Национальной лаборатории Айдахо. Ожидалось, что он начнет поставлять электроэнергию в 2029 году.

Первая и пока что единственная в мире АЭС с современным малым модульным реактором – это российская плавучая атомная электростанция (ПАТЭС), расположенная сейчас в Певеке на Чукотке (ссылка), см. заглавное фото к этому посту. И Россия свою программу малой ядерной энергетики продолжает развивать (ссылка), так как технологии у нас уже есть, причём находятся в промышленной эксплуатации прямо сейчас.

2. В России на Белоярской АЭС продолжается внедрение технологий замкнутого ядерно-топливного цикла – пройден очередной важный этап (ссылка):



Блок на быстрых нейтронах с МОКС-топливом вышел на уровень мощности 100%.

На уникальном опытно-промышленном энергоблоке на быстрых нейтронах БН-800, который работает на Белоярской АЭС, успешно продолжается работа по внедрению инновационного уран-плутониевого МОКС-топлива.

После очередной загрузки и выполненной оптимизации эксплуатационных режимов, отработав более 300 часов на уровне 85% от установленной мощности, блок был выведен на полную мощность — 100%.

«Эксплуатация энергоблока с реактором БН-800, помимо производства электроэнергии, обеспечивает отработку элементов замкнутого ядерно-топливного цикла в промышленных масштабах, который будет реализован на будущих серийных реакторах БН-1200М. Сооружение головного образца БН-1200М на Белоярской АЭС поддержали на прошлой неделе участники общественных слушаний по материалам обоснования лицензии на его размещение. Белоярская АЭС является мировым центром компетенций по быстрым реакторам и решает стратегическую задачу по переходу к двухкомпонентной атомной энергетике», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Что такое МОКС-топливо?

МОКС-топливо (англоязычная аббревиатура MOX — Mixed OXide) — смешанное оксидное ядерное топливо, состоящее из изотопов урана и плутония. В природном уране содержится менее 1% изотопа U-235, который используют реакторы на тепловых нейтронах. Остальное — не пригодный для них изотоп U-238, который после процесса обогащения отправляется в хранилища. Фактически, МОКС-топливо — это смесь оксидов плутония, выделенного из отработавшего ядерного топлива, и оксидов обедненного урана, побочного продукта обогащения урана. Использование смешанного уран-плутониевого MOКС-топлива позволяет пустить «отходы в доходы». Россия впервые в промышленных масштабах создала МОКС-топливо для быстрых реакторов.

Что такое реактор на быстрых нейтронах?

Энергоблок с реактором БН-800, помимо производства электроэнергии, обеспечивает промышленную отработку технологии замкнутого ядерно- топливного цикла, которая является основой для перехода к новой технологической концепции — двухкомпонентной атомной энергетике. В двухкомпонентной атомной энергетике реакторы на тепловых и на быстрых нейтронах будут работать совместно, обеспечивая все экологические и экономические преимущества.

3. У стран Запада при всём желании не получится отказаться от российского урана в ближайшей перспективе (ссылка):





Почему США и Европа до сих пор покупают российское ядерное топливо, задается вопросом Блумберг. И сам же отвечает на него:

«Росатом» является единственной компанией, вовлеченной во все этапы цепочки поставок, от добычи руды до обогащения и доставки топлива. Сегодня 330 000 ее работников поставляют топливные сборки десяткам старых реакторов в Восточной Европе и России. Он также строит 33 новых энергоблока в 10 странах, включая Китай и Индию, с которыми будут заключены топливные контракты на десятилетия вперед.

Последний коммерческий обогатительный завод, принадлежавший США, закрылся в 2013 году, и многие страны допустили снижение своих производственных мощностей на фоне растущего неприятия атомной энергетики после аварий на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.

Часть западных компаний, участвовавших в процессе топливного цикла, в том числе Areva SA во Франции, US Enrichment Co. и Westinghouse Electric Co., обанкротились.