 

Мнение: ФутбоГОЛЬ на выдумки хитра

20.11.2023, 20:40, Разное
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Предстоящий “товарищеский матч” сборной РФ со сборной Кубы в Волгограде – это какое-то особое позорище (хотя казалось, что после сборной Кении ниже падать уже некуда). Нет, есть куда! Сражаться с российской “футбольной дружиной” приезжает команда ноунеймов, занимающая аж 167 место в рейтинге сборных ФИФА!

Блин, для кого весь этот фарс?! Я не поленился – посмотрел, а сколько ж всего в мире стран. Официально стран-членов ООН – 194. 194 и 167! То есть в мире, конечно, еще есть кое-кто, играющий в футбол еще хуже Кубы – но таких ОЧЕНЬ немного, и это, видимо, какие-то уж совсем дикие или карликовые государства. И вот с кубинцами на полном серьезе будут как бы играть отечественные ногомячисты. Смех и грех. Но и то! В этой “сборной Кубы” не будет ни капитана, ни вице-капитана (один играет в Коста-Рике, другой в команде второй лиги Австрии) – они типа “заболели”.

На самом деле не “заболели”, конечно – берегут репутацию. Не хотят замараться, что “играли с русскими” – мало ли что. В команду из Буркина-Фасо не пригласят, руки где-нибудь не подадут… Лучше перебдеть. Мда.

Проще говоря, чем оплачивать вояж черноногих любителей с другого конца света (а нет сомнений, что ВСЕ расходы по “приглашению” несет РФС, да наверняка выделяет неплохие “призовые” гостям-товарищам с Острова Свободы) – сборная РФ могла бы сойтись в отчаянной битве с любой командой второй лиги собственного, российского чемпионата; наверняка какой-нибудь Волгарь из Урюпинска отыграл бы квалифицированнее и мастеровитей.

Но нет. РФ покорно соблюдает канон, делая вид, что ничего не произошло, а жизнь продолжается, как ни в чем ни бывало. Вот, в паузе “на игры сборных” со сборной играем… Все как у людей.

Источник: Размышления вольного социолога


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