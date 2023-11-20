 

IPhone 16 Pro Max получит увеличенный экран

20.11.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Apple планирует увеличить размеры экранов в флагманских моделях iPhone 16 Pro и сохранить стандартную частоту обновления изображения в номерных версиях, согласно сообщению инсайдера Revegnus на его странице в социальной сети.

Согласно источнику, размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличатся до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. В настоящее время актуальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют экраны с размерами 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Ранее уже появлялись слухи о возможном увеличении экрана, особенно в отношении старшей модели, которая, возможно, получит название iPhone 16 Ultra.

В то же время базовые модели iPhone 16 и 16 Plus сохранят текущие размеры экранов – 6,12 и 6,69 дюйма соответственно. Однако они будут оборудованы LTPS-матрицами с частотой обновления 60 Гц, что означает, что они будут иметь меньшую плавность экрана по сравнению с большинством бюджетных смартфонов, где частота обновления изображения часто колеблется между 90 и 120 Гц.

Согласно предыдущим утечкам, следующее поколение номерных моделей iPhone получит дополнительную кнопку действия, которая в настоящее время используется только в Pro-моделях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Мнение: Россия лидирует в ядерной энергетике, американцы – отстают

20.11 / Мнение: ФутбоГОЛЬ на выдумки хитра

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль копирует методы нацистов по отношению к палестинцам

20.11 / Мнение: США против нацизма в США, дозволенное угнетение русского языка и запрет передачи детей в страны НАТО

20.11 / Мнение: Две спецоперации

20.11 / Мнение: На «Щелкунчике»

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый президент Аргентины о государстве

20.11 / Узкие брюки – хит зимнего гардероба: как их вписать в образ, чтобы не выпасть из модных трендов

20.11 / Новый президент Аргентины разрешит принимать героин в школьных столовых

20.11 / Сбер предлагает египетским ученым для расшифровки древних манускриптов технологию «Digital Петр»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика