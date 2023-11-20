IPhone 16 Pro Max получит увеличенный экран

Компания Apple планирует увеличить размеры экранов в флагманских моделях iPhone 16 Pro и сохранить стандартную частоту обновления изображения в номерных версиях, согласно сообщению инсайдера Revegnus на его странице в социальной сети.

Согласно источнику, размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличатся до 6,27 и 6,86 дюйма соответственно. В настоящее время актуальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют экраны с размерами 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Ранее уже появлялись слухи о возможном увеличении экрана, особенно в отношении старшей модели, которая, возможно, получит название iPhone 16 Ultra.

В то же время базовые модели iPhone 16 и 16 Plus сохранят текущие размеры экранов – 6,12 и 6,69 дюйма соответственно. Однако они будут оборудованы LTPS-матрицами с частотой обновления 60 Гц, что означает, что они будут иметь меньшую плавность экрана по сравнению с большинством бюджетных смартфонов, где частота обновления изображения часто колеблется между 90 и 120 Гц.

Согласно предыдущим утечкам, следующее поколение номерных моделей iPhone получит дополнительную кнопку действия, которая в настоящее время используется только в Pro-моделях.