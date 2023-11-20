Мнение: США против нацизма в США, дозволенное угнетение русского языка и запрет передачи детей в страны НАТО

1. Американские СМИ упорно игнорируют открытые проявления нацизма там, где им это выгодно. Например, американские СМИ старательно отводят глаза от любителей Гитлера в марионеточных государствах, так как именно фанаты Третьего Рейха полезны американцам в качестве инструмента для борьбы против России. Однако внутри самих США ситуация иная – там при виде неонацистов журналисты почему-то не отворачиваются стыдливо в сторону (видео).

На видео идёт речь о событиях в штате Висконсин, где 20-25 человек провели марш с чёрными флагами и свастиками, выкрикивая расистские лозунги. Перформанс связывают с ростом антисемитизма в США на фоне карательной операции Израиля в секторе Газа.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Еврокомиссия разрешила Киеву давить русский язык.

Еврокомиссия не будет учитывать ситуацию с русским языком как критерий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Нет ничего более лицемерного, чем так называемые европейские “ценности”.

Мне кажется, никакого лицемерия тут нет, всё проще. Запад (включая США, Евросоюз, Израиль и так далее) живёт по ценностям прошлых веков, чётко делит людей на сорта. Русские и, например, китайцы для Запада — люди второго сорта. Так что нет ровно ничего странного в том, что гонения на русский язык Еврокомиссия считает нормой.

3. В России собираются полностью запретить усыновление российских детей для граждан стран с радужной идеологией (ссылка):

В Госдуме захотели запретить усыновление российских детей гражданам стран, в которых есть процедура смены пола. О подготовке нового законопроекта сообщил депутат ГД Василий Пискарев, его слова приводит РИА Новости.

Когда новый проект закона о запрете усыновления иностранцами российских детей будет внесен в нижнюю палату парламента, не уточняется.

«Хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО», — подчеркнул Пискарев.

1 августа 2022 года в Госдуму также внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. Комитет Госдумы по вопросам семьи уже поддержал его.