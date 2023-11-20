Россия и Китай планируют увеличить товарооборот до $300 млрд к 2030 году

Первый виц-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине объявил о планах по увеличению товарооборота между Россией и Китаем. По его словам, ожидается, что к концу 2023 года он достигнет $200 млрд, это раньше запланированной даты. Белоусов также прогнозирует, что к 2030 году данный показатель вырастет до $300 млрд.

Ключевой акцент сделан на том, что Китай играет важную роль в торговле и инвестициях для России, особенно в секторах, таких как продовольствие, металлургия, химия, оборудование и транспорт. Совместные инвестиционные проекты планируются в приоритетных областях: автомобилестроение, сельское хозяйство, газодобывающая, газохимическая сферы и другие.

Андрей Белоусов подчеркнул, что уход ряда западных компаний с российского рынка открывает новые возможности для китайских партнеров. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $185 млрд.

Согласно Федеральной таможенной службе, общий объем внешней торговли РФ в январе–сентябре составил $530,2 млрд, $316,9 млрд приходится на экспорт и $213,3 млрд на импорт. Страны Азии занимают значительную долю в обороте товаров России.