Свежее обновление Windows 11 ломает значки на панели задач

Обновление KB5032190 для операционной системы Windows 11, предназначенное для исправления нескольких ошибок, стало источником новых проблем для некоторых пользователей. Пострадавшие на форуме Reddit поделились своим негодованием.

У части пользователей обновление вызвало бесконечную перезагрузку компьютера, а другие не смогли успешно завершить процесс обновления.

Пользователи, которые успешно обновили свои операционные системы, также столкнулись с проблемами на панели задач, на которой значки исчезали или работали некорректно. Например, при попытке открыть браузер Chrome по ярлыку, запускалось совершенно другое приложение.

Следует отметить, что Microsoft осведомлен о проблеме с исчезающими значками, поскольку она была замечена еще в предыдущем обновлении Windows 11 с кодовым названием “Moment 4”. Эта проблема была решена в бета-версии Windows 11 “Canary”, однако дата выпуска исправления для стабильных версий пока не объявлена.

На данный момент единственным временным решением для восстановления работоспособности значков и панели задач является перезагрузка компьютера или перезапуск процесса “Проводник”.