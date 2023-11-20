 

Свежее обновление Windows 11 ломает значки на панели задач

20.11.2023, 16:33, Разное
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Обновление KB5032190 для операционной системы Windows 11, предназначенное для исправления нескольких ошибок, стало источником новых проблем для некоторых пользователей. Пострадавшие на форуме Reddit поделились своим негодованием.

У части пользователей обновление вызвало бесконечную перезагрузку компьютера, а другие не смогли успешно завершить процесс обновления.

Пользователи, которые успешно обновили свои операционные системы, также столкнулись с проблемами на панели задач, на которой значки исчезали или работали некорректно. Например, при попытке открыть браузер Chrome по ярлыку, запускалось совершенно другое приложение.

Следует отметить, что Microsoft осведомлен о проблеме с исчезающими значками, поскольку она была замечена еще в предыдущем обновлении Windows 11 с кодовым названием “Moment 4”. Эта проблема была решена в бета-версии Windows 11 “Canary”, однако дата выпуска исправления для стабильных версий пока не объявлена.

На данный момент единственным временным решением для восстановления работоспособности значков и панели задач является перезагрузка компьютера или перезапуск процесса “Проводник”.


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