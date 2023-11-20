Дермапланирование требует навыков и опыта: семь бьюти-процедур, которые не следует проводить дома

Правильный уход за кожей предполагает проведение различных процедур, которые включают в себя очистку забившихся пор, отшелушивание ороговевшей кожи и восстановление клеток эпидермиса. Нужно помнить о том, что отдельные косметологические процедуры можно проводить самой в домашних условиях, в то время как для других рекомендуется обратиться к специалисту.

Химический пилинг

Если говорить о химическом пилинге, то проводить его в домашних условиях не рекомендуется. При этой процедуре используются концентрированные кислоты, которые, если они были неправильно подобраны, могут повредить кожу. Именно поэтому химический пилинг следует проводить исключительно под наблюдением косметолога. Это обеспечивает не только эффективность такой процедуры, но и полную безопасность.

Избавление от угрей

Самостоятельное выдавливание угрей в домашних условиях, особенно расположенных выше уровня верхней челюсти, не рекомендуется. Подобные действия могут не только привести к усилению воспаления на коже, но и способствовать распространению гноя и инфекции, что может представлять опасность для головного мозга. Именно поэтому подобные процедуры следует проводить исключительно в косметологических салонах, где используется специальное гигиеническое оборудование.

Воздействие на кожу лица микроиглами

Что касается воздействия на кожу лица микроиглами, в прошлом эта процедура была доступна исключительно в салонах. Тогда как сегодня появилось оборудование, предназначенное для домашнего использования. Тем не менее большинство дерматологов рекомендует проведение этой процедуры исключительно в условиях салона красоты. Эти процедуры требуют не только правильной подготовки используемого оборудования, но и высокого профессионализма исполнителей.

Введение в кожу любого типа наполнителей

Сегодня можно найти рекламу филлеров, вводимых как самостоятельно, так и домашними мастерами. Однако большинство специалистов отмечает, что введение дермальных наполнителей должно проводиться исключительно в условиях специализированной клиники. Неправильное выполнение подобной процедуры может привести к инфекции, некрозу кожи, повреждению нервов и даже слепоте.

Удаление бородавок и родинок

Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять в домашних условиях какие-либо новообразования на коже, включая бородавки и родинки. Сегодня оборудование для использования в домашних условиях можно легко приобрести в специализированных магазинах. При этом такую процедуру следует проводить исключительно в салонах красоты. Важно, чтобы врач осмотрел такие новообразования с использованием специального оборудования, чтобы определить их опасность для человека.

Двухцветное мини-платье: яркий тренд весны – тонкий трикотаж и вязка крючком

Помните, как выглядит разлив бензина в луже? Теперь в моде такой маникюр

Тренд весны – юбка мини в складку: как стилизовать модный наряд

Дермапланирование

В последнее время большой популярностью пользуется процедура дермапланирования, которая подразумевает удаление омертвевших клеток кожи с помощью острой бритвы. Считается, что таким образом можно существенно улучшить свой внешний вид. Однако проводить такую операцию самостоятельно в домашних условиях все же не стоит. В таком случае невозможно избежать воспаления и появления ранок. Любое дермапланирование должно выполняться исключительно специалистом.

Клей для удаления угрей

Возможно, вы видели видеоролики, в которых показано, как люди используют клей (или жидкость, содержащую клей) для удаления угрей. К сожалению, дерматологи также не рекомендуют проводить это действие в домашних условиях.

Даже если вы используете клей безопасной марки, это не значит, что его можно применять для удаления угрей. Клей не предназначен для использования на коже, поэтому при неправильном его использовании могут возникнуть побочные эффекты.

Клей может слишком плотно прилипнуть к коже, вызывая раздражение и воспаление. Кроме того, это может привести к закупорке пор, которые открываются в результате такого отшелушивания.