Валерий Соловей номинирован на Нобелевскую премию по литературе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Доктор исторических наук и политолог Валерий Соловей номинирован на Нобелевскую премию мира по литературе.
Об этом на условиях анонимности корреспонденту ИА «Панорама» сообщили сразу несколько членов Королевской академии наук Швеции.
Выдвижение произошло по инициативе сразу трёх предыдущих лауреатов, но также строго на условиях анонимности. Факсимильные копии писем имеются в распоряжении редакции.
Как пояснил пожелавший остаться анонимным король Швейцарии Карл Густав XIX, такая поддержка почти автоматически гарантирует профессору награждение в 2024 году.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет