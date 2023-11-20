Валерий Соловей номинирован на Нобелевскую премию по литературе

Доктор исторических наук и политолог Валерий Соловей номинирован на Нобелевскую премию мира по литературе.

Об этом на условиях анонимности корреспонденту ИА «Панорама» ‎сообщили сразу несколько членов Королевской академии наук Швеции.

Выдвижение произошло по инициативе сразу трёх предыдущих лауреатов, но также строго на условиях анонимности. Факсимильные копии писем имеются в распоряжении редакции.

Как пояснил пожелавший остаться анонимным король Швейцарии Карл Густав XIX, такая поддержка почти автоматически гарантирует профессору награждение в 2024 году.

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