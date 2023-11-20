Google замедляет загрузку YouTube в определенных браузерах

Портал gHacks пишет о проблемах пользователей YouTube с загрузкой видео в некоторых браузерах, таких как Firefox, Vivaldi, Opera и другие. По отзывам пострадавших, при открытии видео на YouTube черный экран наблюдается в течение нескольких секунд, прежде чем страница загружается и видеоконтент начинает проигрываться. Эта проблема, однако, не затрагивает всех пользователей.

На данный момент причины задержки остаются неизвестными, но есть несколько способов обойти эту проблему. Например, можно попробовать открыть YouTube в режиме “Инкогнито” или просматривать видео на мобильном устройстве. Также рекомендуется изменить параметр User-Agent, который идентифицирует ваш браузер.

По предположениям, Google, владелец YouTube, намеренно замедляет загрузку страницы на 5 секунд в борьбе с пользователями, использующими браузеры с блокировщиками рекламы. Для этой цели в код YouTube была внесена специальная строка.

Компания Google пока не комментировала данную ситуацию. Ранее YouTube уже принимал меры против создания фейковых видеороликов с использованием нейросетей.