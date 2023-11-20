 

Google замедляет загрузку YouTube в определенных браузерах

20.11.2023, 15:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Портал gHacks пишет о проблемах пользователей YouTube с загрузкой видео в некоторых браузерах, таких как Firefox, Vivaldi, Opera и другие. По отзывам пострадавших, при открытии видео на YouTube черный экран наблюдается в течение нескольких секунд, прежде чем страница загружается и видеоконтент начинает проигрываться. Эта проблема, однако, не затрагивает всех пользователей.

На данный момент причины задержки остаются неизвестными, но есть несколько способов обойти эту проблему. Например, можно попробовать открыть YouTube в режиме “Инкогнито” или просматривать видео на мобильном устройстве. Также рекомендуется изменить параметр User-Agent, который идентифицирует ваш браузер.

По предположениям, Google, владелец YouTube, намеренно замедляет загрузку страницы на 5 секунд в борьбе с пользователями, использующими браузеры с блокировщиками рекламы. Для этой цели в код YouTube была внесена специальная строка.

Компания Google пока не комментировала данную ситуацию. Ранее YouTube уже принимал меры против создания фейковых видеороликов с использованием нейросетей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Мнение: Россия лидирует в ядерной энергетике, американцы – отстают

20.11 / Мнение: ФутбоГОЛЬ на выдумки хитра

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль копирует методы нацистов по отношению к палестинцам

20.11 / IPhone 16 Pro Max получит увеличенный экран

20.11 / Мнение: США против нацизма в США, дозволенное угнетение русского языка и запрет передачи детей в страны НАТО

20.11 / Мнение: Две спецоперации

20.11 / Мнение: На «Щелкунчике»

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый президент Аргентины о государстве

20.11 / Узкие брюки – хит зимнего гардероба: как их вписать в образ, чтобы не выпасть из модных трендов

20.11 / Новый президент Аргентины разрешит принимать героин в школьных столовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика