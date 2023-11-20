 

Роскачество: для работоспособности смартфона на холоде нужно его согревать

20.11.2023, 13:00, Разное
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Смартфоны и планшеты могут испытывать трудности в работе при холодной погоде. Чтобы сохранить их производительность, специалисты Роскачества поделились несколькими полезными советами.

1. Согревайте ваше устройство: Если вы находитесь на улице, лучше держать смартфон в кармане. При необходимо совершить звонок, рекомендуется использовать Bluetooth-наушники.

2. Используйте тепловую изоляцию: Холод делает экран и другие части смартфона более хрупкими, что может привести к повреждениям от ударов или падений. Для предотвращения этого можно приобрести специальный термочехол, который сохраняет тепло внутри устройства. Также подойдут чехлы из ткани, вязаные, замшевые или синтетические, способные обеспечить тепловую защиту.

3. Избегайте минусовой температуры: Смартфоны лучше работают при температуре выше 0°C. При низких температурах устройства могут замедлиться и быстро разряжаться. Передерживать гаджет на холоде не стоит, это может вызвать его отключение.

4. Не оставляйте девайс в холодном автомобиле: Длительное воздействие мороза может повредить технические компоненты внутри устройства.

5. Постепенно нагревайте устройство: При переходе из холодного на улице в теплое помещение дайте смартфону постепенно прогреться до комнатной температуры. Не кладите его на батарею или другие источники тепла, чтобы не вызвать появление конденсата внутри гаджета.

Следуя этим советам, можно поддерживать смартфон или планшет в идеальном состоянии даже в зимние месяцы.


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