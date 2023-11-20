Рупор кремлевской пропаганды: В Аргентине к власти пришел либертарианец Хавьер Милей
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В Аргентине на выборах победил ультраправый Хавьер Милей.
Из обещанных новшеств.
1. Аргентина не будет подавать заявку в БРИКС.
2. МИД Аргентины собирается разорвать отношения с Китаем и Бразилией.
3. Аргентина будет развивать отношения с США и "свободным миром".
4. В Аргентине пройдет радикальная банковская реформа.
5. В стране запретят аборты.
Таким образом опытным путем установлено, что 3-й розовый прилив в Южной Америке официально завершен и начался очередной откат.
Впрочем, учитывая плачевное состояние экономики Аргентины, весь этот популизм столкнется с той же реальностью, с которой столкнулся Болсонару в Бразилии.
Для РФ это лишь означает, что Аргентина временно выпадет из проектов БРИКС. США постараются максимально разыграть эту карту.
В качестве прогноза – Милей это президент на один срок.
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Источник: Colonel Cassad
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