Рупор кремлевской пропаганды: В Аргентине к власти пришел либертарианец Хавьер Милей

В Аргентине на выборах победил ультраправый Хавьер Милей.

Из обещанных новшеств.

1. Аргентина не будет подавать заявку в БРИКС.

2. МИД Аргентины собирается разорвать отношения с Китаем и Бразилией.

3. Аргентина будет развивать отношения с США и "свободным миром".

4. В Аргентине пройдет радикальная банковская реформа.

5. В стране запретят аборты.

Таким образом опытным путем установлено, что 3-й розовый прилив в Южной Америке официально завершен и начался очередной откат.

Впрочем, учитывая плачевное состояние экономики Аргентины, весь этот популизм столкнется с той же реальностью, с которой столкнулся Болсонару в Бразилии.

Для РФ это лишь означает, что Аргентина временно выпадет из проектов БРИКС. США постараются максимально разыграть эту карту.

В качестве прогноза – Милей это президент на один срок.

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