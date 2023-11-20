И модно, и удобно: самые практичные стрижки из всех трендов ноября

На ноябрь 2023 года каждая женщина сможет выбрать для себя стильную и модную стрижку, которая поможет подчеркнуть красоту волос и сделать образ действительно потрясающим. Можно легко подобрать стильную прическу независимо от длины волос.

От классики, которая теперь стала бесспорной, до обновлений, которые делают образ более смелым, здесь действительно найдется что-то на любой вкус. Вот несколько модных и стильных вариантов, которые отлично впишется в создаваемый образ.

Какие стрижки будут в моде в ноябре?

Если вы хотите изменить свой образ или поэкспериментировать с новой прической, то вот самые лучшие идеи для вдохновения.

Короткие стрижки, вдохновленные пикси и лохматыми прическами, хорошо смотрятся с совершенно любым цветом волос и помогают сделать создаваемый образ роскошным.

Боб становится очень коротким, но если вам нравится эта стрижка, вы также можете выбрать для себя более длинную версию такой стрижки, которую можно дополнить челкой-бабочкой.

Кефаль остается одной из самых популярных причесок в последнее время. Осенью она становится мягче, а на вьющихся волосах выглядит достаточно объемно и роскошно.

Длинные волосы также выглядят шикарно. Отличным решением станут многослойные прически, которые можно подчеркнуть укладкой с легкими и плавными волнами.

Какую бы длину волос вы ни предпочитали, в ноябре месяце вас ждет множество причесок, которые помогут освежить создаваемый образ. Волнистые, прямые или вьющиеся, независимо от типа волос, есть стрижки ноября 2023 года, с которыми можно поэкспериментировать. Вот несколько отличных решений.

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Смесь шэгги и пикси

С приходом холодов совсем не значит, что нужно отказаться от коротких волос. Есть прически, которые могут быть одновременно практичными и модными.

Комбинация шэгги и пикси создает стрижку, которую вы можете сбалансировать в соответствии со своими вкусами и типом волос. Чтобы сделать прическу уникальной, вы можете улучшить ее, оставив корни темнее и осветлив кончики.

Короткий боб

Если и есть тенденция, которая остается неизменной в течении многих месяцев и сезонов, так это боб, который в ближайшее время никуда не денется. Такая стрижка становится четче и короче.

Если раньше мы видели более длинные волосы до подбородка с закругленными кончиками, то в ноябре стиль становится более эффектным и ярким.

Это идеальное решение, если вы хотите придать смелости своему образу. Боб хорошо подходит для тонких волос, поскольку увеличивает их толщину.

Удлиненный боб

Еще одна замечательная классика, когда дело доходит до стрижки, — это длинный боб, который популярен, потому что он нравится тем, кто хочет стрижку средней длины, но при этом не хочется делать ежедневно сложную укладку.

Такая прическа отлично подходит для людей с сердцевидным или круглым лицом. Более удлиненные пряди красиво обрамляют лицо, делая внешний вид более привлекательным и гармоничным. Такая прическа поможет сделать внешний вид действительно потрясающим, ярким и эффектным. Удлиненный боб хорошо гармонирует с совершенно любым цветом волос.