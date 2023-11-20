 

Мнение: Кулачные бои капитана МВД

20.11.2023, 11:25, Разное
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Когда этот выпуск программы был уже готов к эфиру, стало известно о расторжении договора купли-продажи 515 000 кв. м. земли в Домодедовском районе Подмосковья.

Это значит, что в Московской области не будет построено 340 000 кв. м. жилья.

И откладывается модернизация чеховского завода «Энергомаш», занимающегося производством оборудования для АЭС.

Подробности:

Выложенная 6 ноября 2023 года программа «Банкстеры атакуют»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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