Мнение: Кулачные бои капитана МВД

Когда этот выпуск программы был уже готов к эфиру, стало известно о расторжении договора купли-продажи 515 000 кв. м. земли в Домодедовском районе Подмосковья.

Это значит, что в Московской области не будет построено 340 000 кв. м. жилья.

И откладывается модернизация чеховского завода «Энергомаш», занимающегося производством оборудования для АЭС.

Подробности:

Выложенная 6 ноября 2023 года программа «Банкстеры атакуют»

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