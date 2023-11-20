Краснодарский районный суд признал госдолг США финансовой пирамидой

Районный суд Краснодара завершил рассмотрение иска всероссийского политического движения «Отряды Глазьева» к Центральному банку с требованием законодательно запретить российскому регулятору приобретать казначейские облигации США.

Вызванные в качестве экспертов ведущие отечественные экономисты пришли к однозначному выводу – как минимум с 2002 года Вашингтон расплачивается по своим долгам на средства, привлечённые по новым займам. Таким образом, госдолг так называемого мирового гегемона является финансовой пирамидой.

– Учитывая все обстоятельства и представленные заключения специалистов, Центральному банку рекомендуется незамедлительно избавиться от долговых расписок США и запрещает приобретать новые ценные бумаги, – сообщил пресс-секретарь суда Всеволод Размахов.

После публикации решения суд доллар рухнул на 10% по отношению к ведущим мировым валютам, в том числе к российскому рублю. По информации «Ведомостей», в ближайшее время госдолг США может быть признан финансовой пирамидой Ираном, КНДР и Венесуэлой, что только ускорит неизбежный крах западной экономики.

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