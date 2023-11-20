 

Астрофизик: Инопланетная жизнь на двух экзопланетах может угрожать человечеству

20.11.2023, 5:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Астрофизик, профессор Джейн Бривс из Университета Кардиффа, предупредила, что две далекие экзопланеты, называемые HD 76932 и HD 201891, могут обитать более развитые формы жизни, чем на Земле.

В своем последнем исследовании, опубликованном Американским астрономическим обществом, профессор подчеркнула, что эти миры находятся на расстоянии 70 и 110 световых лет соответственно и старше нашей Земли на 8 миллиардов лет.

Профессор Бривс предлагает нашему миру уникальную возможность взглянуть в глаза возможной инопланетной жизни. Она считает, что «перспективы поиска скалистых экзопланет с континентами кажутся очень многообещающими».

Однако, она также предупреждает: «Если где-то есть более развитая жизнь, это может поставить нас в крайне невыгодное положение, если они решат поиграть с нами – или просто уничтожить нас».

Существует ли реальная угроза со стороны инопланетян? Вопрос остается открытым. Многие ученые считают, что идея о НЛО и высокоразвитых инопланетных формах жизни – чистая фантазия. Однако, профессор Бривс настаивает, что мы не должны игнорировать возможность существования более развитых цивилизаций и должны начать исследование небесных тел, чтобы выяснить, действительно ли эти миры обитаемы.

Почему инопланетяне до сих пор не проявили интерес к Земле? Профессор предлагает несколько теорий: возможно, они уже проявили, но мы этого не знаем, или, возможно, мы настолько неважны в их глазах, что они просто не обращают нас внимания.

Ситуация предостерегающая, но и захватывающая. Исследователи считают, что научному сообществу необходимо объединить усилия в поисках ответов на вопросы о возможной инопланетной жизни. Возможно, в ближайшем будущем человечество станет свидетелем открытия, которое изменит наше представление о мироздании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Мнение: Россия лидирует в ядерной энергетике, американцы – отстают

20.11 / Мнение: ФутбоГОЛЬ на выдумки хитра

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Израиль копирует методы нацистов по отношению к палестинцам

20.11 / IPhone 16 Pro Max получит увеличенный экран

20.11 / Мнение: США против нацизма в США, дозволенное угнетение русского языка и запрет передачи детей в страны НАТО

20.11 / Мнение: Две спецоперации

20.11 / Мнение: На «Щелкунчике»

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый президент Аргентины о государстве

20.11 / Узкие брюки – хит зимнего гардероба: как их вписать в образ, чтобы не выпасть из модных трендов

20.11 / Новый президент Аргентины разрешит принимать героин в школьных столовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика