Астрофизик: Инопланетная жизнь на двух экзопланетах может угрожать человечеству

Астрофизик, профессор Джейн Бривс из Университета Кардиффа, предупредила, что две далекие экзопланеты, называемые HD 76932 и HD 201891, могут обитать более развитые формы жизни, чем на Земле.

В своем последнем исследовании, опубликованном Американским астрономическим обществом, профессор подчеркнула, что эти миры находятся на расстоянии 70 и 110 световых лет соответственно и старше нашей Земли на 8 миллиардов лет.

Профессор Бривс предлагает нашему миру уникальную возможность взглянуть в глаза возможной инопланетной жизни. Она считает, что «перспективы поиска скалистых экзопланет с континентами кажутся очень многообещающими».

Однако, она также предупреждает: «Если где-то есть более развитая жизнь, это может поставить нас в крайне невыгодное положение, если они решат поиграть с нами – или просто уничтожить нас».

Существует ли реальная угроза со стороны инопланетян? Вопрос остается открытым. Многие ученые считают, что идея о НЛО и высокоразвитых инопланетных формах жизни – чистая фантазия. Однако, профессор Бривс настаивает, что мы не должны игнорировать возможность существования более развитых цивилизаций и должны начать исследование небесных тел, чтобы выяснить, действительно ли эти миры обитаемы.

Почему инопланетяне до сих пор не проявили интерес к Земле? Профессор предлагает несколько теорий: возможно, они уже проявили, но мы этого не знаем, или, возможно, мы настолько неважны в их глазах, что они просто не обращают нас внимания.

Ситуация предостерегающая, но и захватывающая. Исследователи считают, что научному сообществу необходимо объединить усилия в поисках ответов на вопросы о возможной инопланетной жизни. Возможно, в ближайшем будущем человечество станет свидетелем открытия, которое изменит наше представление о мироздании.