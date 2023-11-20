Предсказания Распутина и Нострадамуса о будущем человечества

Исследователи трудов знаменитых пророков Нострадамуса и Распутина обнаружили очередные предсказания о будущем России и мира в XXI веке.

Изучая записи Григория Распутина, исследователи обнаружили удивительные пророчества о грядущей экологической катастрофе.

– Моря, как воры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными. И соль войдет в воды, и не будет воды, которая бы не была солеными, — предсказывал Распутин.

Эксперты связывают его слова с возможным дефицитом пресной воды и преобразованием плодородных земель в соленые болота.

Согласно записям Распутина, человечество подвергнется тяжелым болезням сердца и легких из-за варварского обращения с природой. «Ужасная буря» призвана привести Сына Божьего для спасения страждущих.

Французский астролог Нострадамус предупреждает о потопе невиданных масштабов, вызванном глобальным потеплением. Более того, по мнению исследователей, Нострадамус предсказывает появление новой религии в XXI веке, объединяющей православие, католичество и даже ислам. Это слияние, по его словам, создаст почву для появления Антихриста — интеллектуального существа, возможно, робота или компьютерной программы (разумеется! XXI все же), ведущего «войну за души людей».

Нострадамус предвидит, что человечество ожидают информационные распри, где Антихрист, созданный искусственным интеллектом, будет бороться за влияние и контроль над людьми.

Судьба человечества, согласно пророчествам Нострадамуса и Распутина, может оказаться в руках не только природы, но и технологий, вызывая множество вопросов о будущем нашей планеты.