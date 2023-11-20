Мнение: Тайна залоговых аукционов

Или

Подлинная история приватизации в России

Часть Первая. Проговорим азы.

Про приватизацию в России периода 1991-1995 гг. (до залоговых аукционов) написано не так уж много, а в последнее время и совсем ничего. Интерес к теме почти нулевой и устойчиво негативный, потому что с ней как бы у всех уже «усё ясно». Это был «обман народа», да и «чего тут вообще рассуждать». У всех всё украли, раздали «дурацкие ваучеры» (которые вызывают особую народную ненависть), ну и, само собой, «во всем виноват Чубайс». На этом, однако, у 99% населения все знания о приватизации и исчерпываются. Что это было, зачем приватизация в принципе была нужна, чего хотели добиться, что в итоге получилось, КТО (!) этим всем на самом деле занимался (и на самом деле зачем) – всё это, по слову Цветаевой, народ (у Цветаевой – чернь) «не знает и не хочет знать».

А зря. Это реально крайне интересная тема, которая до сих пор таит крайне много загадок. Осмелюсь даже сказать, что общеизвестная внешняя канва, которая изложена, к примеру, в Википедии, скорее всего вообще не передает реальную цепь событий, лежащую в основе всего произошедшего. И это очень печально, ведь процесс приватизации на Руси – это, как ни крути, история о деньгах, и очень больших деньгах. О десятках и даже сотнях миллиардов долларов. И если мы хотим понимать реальную историю – уже не одной приватизации, а собственной страны в целом – нам надо не изучать (возможно, подчищенные) биографии неких (возможно, подставных) политиков и чиновников, а СЛЕДИТЬ ЗА ДЕНЬГАМИ. Это – единственно реальный способ что-то понять.

Да и как игра ума это очень интересно.

Итак, для начала, поставим себя на место реформаторов, пришедших к власти в своей стране после краха всей системы мирового социализма, то есть, условно, на рубеже 90-х и в самом начале 90-х. Это ведь была не только Россия; это и все остальные республики бывшего СССР, и почти вся Восточная Европа. Первый и главный вопрос: что делать с «бывшей социалистической собственностью»?

Проблема в том, что почти во всех «странах социализма» действительно отсутствовала частная собственность, а в собственности «народа» состояло, как правило, вообще ВСЁ. В СССР, как мы помним, всё вплоть до продуктовых магазинов и даже палаток. Где-то (типа в Польше) безумие не дошло до такой степени, там дикими усилиями сумели спасти от «коллективизации» хотя бы свое сельское хозяйство; но все равно – в основном всё в стране принадлежало государству (то, что Маркс в минуты особой желчности называл «азиатской деспотией»). Так вот: как передавать ВСЁ? Ведь если в стране у государства вся собственность, то у населения, стало быть, ничего?

И так оно и было. Во всех соцстранах население было тотально нищим, а если где и таились миллионеры Корейко, то «все их состояния были нажиты нечестным путем», это раз, и два – подпольные миллионеры были богачами только в глазах своих совсем уж нищих соотечественников. Плюс – политический фактор: если продавать предприятия вышедшим из подполья «цеховикам» и криминальным авторитетам (то есть уголовникам, в понимании простонародья) – это бы делало очень шаткими позиции любого «правительства реформ».

Может, тогда вообще ничего не продавать? Или – еще вариант – поначалу, так и быть, распродать всякую мелочевку, те же продуктовые магазины – их же трудовым коллективам, за копейки – а крупные предприятия оставить себе, то есть в собственности государства? Россия, кстати, поначалу именно таким путем и пошла: первые «приватизационные мероприятия» касались так называемой «аренды с правом выкупа» и распространялись именно на предприятия торговли и общепита (кроме больших, типа ГУМов, ЦУМов и всяких «Детских миров» – их отдавать «в аренду» жаба душила).

То есть первыми под распродажу пошли как раз кафешки и магазины. «Аренда с правом выкупа» – это был такой эвфемизм «да просто отдайте объект директору» (который обычно проходил под именем «трудового коллектива»). «Коллектив» оформлял свой магазинчик как «имущество, взятое в аренду» у государства, а платил стремительно дешевеющими советскими рублями как бы заодно и аренду, и выкуп. «Выкупал» при должной сноровке за несколько месяцев. Ап! – и магазин обретал хозяина, благо, имел крайне важное преимущество в стремительно летящем к краху государстве: постоянный поток наличных, cash flow.

А что с более крупными предприятиями – «придержать»? Как мечтали некоторые интеллигенты (и до сих пор, кстати) – «подождать, пока люди в свободном обществе разбогатеют, поднакопят денег в своих кафе и ресторанах – да и выкупят Уралмаш?» Во-первых, хрен его знает, сколько пришлось бы ждать, пока торговцы и менялы в нищих своих странах накопят необходимые миллиарды долларов; а во-вторых – не забываем, наши команды реформаторов пришли к власти в отнюдь не лучших условиях. Произошел именно КРАХ социализма. В условиях краха собственность оборачивается для собственника своей второй, малоизвестной офисному клерку и поденному рабочему стороной – она становится обузой. Собственность требует постоянных вложений. В условиях социализма по-советски предприятия просто продают свою продукцию… государству (почему так хорошо было работать «красному директору»: он гонит план, ему поступают деньги из госбанка). А в условиях развала социализма в прежние годы, в попытках как-то оттянуть катастрофу, в большинстве соцстран предприятия госсектора (то есть практически все) начали переводить на «хозрасчет» – постарались оторвать от государственной титьки и предоставили менеджменту предприятий право самим искать себе поставщиков и потребителей (знаменитый «Закон о предприятии» в СССР 1987 года).

Это означало, что оттягивание приватизации было чревато полным исчезновением промышленности в стране: менеджмент заводов и пароходов, опасаясь, что их предприятие того и гляди продадут и придет новый собственник, понемногу распродали бы всё имущество по частям хоть на металлолом – чтобы урвать хоть что-то со своего «хлебного места», пока не поперли. Приватизация должна была быть максимально быстрой.

Мы тут приходим к настоящей, реальной ЦЕЛИ приватизации в рухнувшем государстве: она проводится с целью сбросить балласт. Государство хочет избавиться от собственности, чтобы больше не отвечать за нее, а переложить заботу о ней (и зарплату работников) на новых собственников.

Но в общем – можно было использовать несколько типовых способов. Перечислим их – от самых экономически оправданных и эффективных (и политически сомнительных) до экономически провальных (но политически шикарных).

1. Продать иностранным инвесторам

2. Продать внутри страны на денежных аукционах тем, кто больше даст.

3. Раздать по реституции прежним собственникам

4. Раздать «своим» (родственникам, друзьям и членам своего клана)

5. Просто раздать «трудовым коллективам» (дирекции предприятий)

6. Раздать бесплатно населению страны (скажем, за ваучеры, они же «приватизационные чеки»)

Сначала обозрим вкратце, как всё происходило везде КРОМЕ России.

Первый способ – «продать иностранцам» -и был использован практически во всех странах Восточной Европы. Он, безусловно, в наибольшей степени соответствует здравому экономическому смыслу. В самом деле: если, по условиям задачи, в твоей стране ни у кого реальных денег нет, а продавать надо, и быстро – продавай иностранцам, у них-то денег полно! (у них социализма не было) И казна как-то наполнится, и реальный хозяин у предприятий сразу появится, и он проследит, чтоб порядок был… Поскольку дело происходило в Европе – хозяева, близкие по менталитету, действительно быстро пришли во все эти Польши и Румынии, заплатили, переналадили работу. Скажем, ту же Чехию просто почти «под ноль» скупили немцы. По итогам чешской приватизации (считающейся, кстати, образцово проведенной и едва ли не самой эффективной) в Чехии не осталось ни одного чешского предприятия и ни одного чешского (с чешскими собственниками) банка. Ну и что? Чехи не ропщут, все равно ж – считается независимая страна.

Хотя политически, безусловно, штука рискованная – «наша самобытность», «национальная гордость» и т.п. В странах с сильным «патриотическим сознанием» идея «давайте всё продадим иностранцам» могла бы просто не зайти – пошли б воспоминания про «дедов», которые «это всё строили», «не могу поступиться принципами» и т.д.

Идея продавать всё на денежных аукционах внутри страны в чистом виде вроде бы нигде не использовалась, по понятной причине: она и экономически мало обещает (много ли с цеховиков и криминальных авторитетов получишь), и среди населения вызовет массу озлобления (уголовникам все «наши» «народные» заводы отдали, за что им, душегубам и кровопийцам?!) В общем, «визгу много, шерсти мало». Непопулярная идея.

Третий способ – раздача по реституции – был весьма популярен в Прибалтике и в той же Восточной Европе. Действительно – а чего б не отдать прежним собственникам то, что у них отобрали советские оккупанты? Поскольку и население в этих странах не успело особенно смениться (социализм в этих странах был всего 40 лет, да и то был принесен на штыках СовАрмии, поэтому население в принципе было не против «вернуть все как при бабушке») – реституция там прошла без особых протестов и в общем при одобрении основной массы граждан. Другое дело, что для государства реституция решала его задачи частично: позволяла быстро найти заинтересованного собственника (и спихнуть с плеч обузу), но не приносила никакого дохода опустошенной социализмом казне.

Четвертый способ – «раздать своему клану» – оказался основным понятно где: конечно же, в странах, «азиатского подбрюшья» России (как позволял себе выражаться наш Нобелевский лауреат Солженицын). Понятно, что политически этот способ тоже не очень – население должно быть особо забитым, чтобы безучастно отреагировать на то, как собственность даже после «освобождения от русского гнета» опять с особым цинизмом проносят у него мимо носа. Но в Туркмении, Узбекистане, Азербайджане это условие соблюдалось вполне, и там приватизация прошла вообще незаметно, «как по маслу». Хотя все значимые заводы, оставшиеся после «русского владычества», естественно, рухнули (кроме добычи газа в Туркмении и нефти в Азербайджане – но там всё тоже не так просто, мы о них еще поговорим).

Пятый способ – «раздать директорам». На вид – вполне рабочий принцип «кто на чем сидит, пусть то и получит». Привлекателен тем, что для реформаторов он доставляет минимум мороки: переоформить всё на «трудовые коллективы», и пусть они уже мыкаются как хотят! Коллектив Уралмаша получает Уралмаш, коллектив водокачки Усть-Гадюкинска – водокачку Усть-Гадюкинска. Хм… Во-первых, усть-гадюкинцам от такого расклада уже будет как-то больно и обидно. Но подробнее обсудим этот способ в основном разделе – про Россию. Здесь лишь скажем, что в остальных странах «раздача директорам», насколько я знаю, не особо вдохновляла реформаторов. Правительство Польши в своей «шоковой терапии» пошло вообще по самому брутальному пути: суть «приватизации по-польски» была в том, что правительство Бальцеровича госпредприятия для начала просто… банкротило. А потом суд продавал всё с молотка. Одна из целей – как раз оставить «трудовой коллектив» с носом. Куда ты, типа, лезешь, банкрот?!

И наконец – шестой путь, безусловно, самый (!) популярный и самый логичный с политической точки зрения. Кому надо раздать «народную собственность»? Ясно кому – народу! А как раздать? Как – конечно же, бесплатно! Это казалось настолько естественным и само собой разумеющимся, что это идея – например, в России – полностью завладела массами и стала, как и обещал вождь мирового пролетариата, «материальной силой». Люди (не только в России, но и в ряде стран экс-социализма) в те годы реально замерли, ожидая раздачи слонов и в уме подсчитывая будущие барыши.

Но про Россию мы поговорим даже не в следующей, а наверно, через еще одну часть, которую тоже надо будет обсудить (и которую – вот странность! – не обсуждал еще НИКТО).

Продолжение воспоследует незамедлительно!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.