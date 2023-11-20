 

Мнение: Губернатор против Сталина

20.11.2023, 2:55, Разное
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Вадим Шумков

Хм… Резкая фронда прорывается иной раз там и от тех, от кого ее уж совсем не ожидаешь. Вроде бы совсем уж медвежьи углы, самая русская хтонь – ан нет: и там есть живые люди, которые видят, куда всё катится, и пытаются если уж не предостеречь (кого тут предостерегать?) – то хотя бы подать голос. Что ценно в сгущающейся тьме:

BRIEF. Курганский губернатор Вадим Шумков: История всегда движется по спирали. В этом ноябре День памяти жертв политических репрессий и День народного единства прошли на одной неделе, как два витка одной такой спирали, которые разделяет всего несколько дней календаря. Возможно, это символичное напоминание, что призывая к составлению списков «врагов народа» и уничтожению себе подобных, вряд ли можно получить народное единство, но точно можно крепко ошибиться. И цена такой ошибки чрезвычайно высока.

Конечно, губернатор богом забытого региона не попер совсем уж с шашкой наголо; он проложился – прикрылся датой 7 ноября, то есть как бы осудил лишний раз сталинские репрессии, в чем и сам Путин не раз был замечен (за более чем 20 лет своего правления). Хотя намек более чем ясен, конечно. И он не столько про комми и их рябого вождя, сколько про СЕЙЧАС.

Молодец, что сказать. Мечтал, говорят, после отсидки губером в Кургане, что его переведут в Москву… Теперь не переведут.

Источник: Размышления вольного социолога


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