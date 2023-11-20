 

Мнение: О настоящем месте Путина… Велика Россия, а…?

20.11.2023, 2:53, Разное
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Отбросим свежую, но уже устаревшую шутку о том, как «в России холодильник наконец-то догнал телевизор: и там, и там — Владимир #Путин». Затянувшаяся реприза — хуже бояна. Так что всё идёт своим чередом: президент — руководит, МИД — исполняет. Это я про внешнюю политику, если что.

Её результаты уже видны наглядно. Вот чего достиг нынешний геополитический гений.

Говорят, что палестинский лидер Махмуд Аббас опять отложил свою поездку в Россию. На этот раз — якобы из-за желания предварительно заручиться поддержкой Турции и рекомендациями со стороны властей США.

Источники в МИД РФ отмечают, что палестинская сторона «постоянно переносит сроки предполагаемого визита Аббаса». По их словам, «оказалось, что перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президент Палестины хочет сначала провести консультации с представителями американских властей, а также получить полную поддержку команды президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. А уже только после этого он собирается пообщаться с российским лидером». Что, наверное, вполне разумно с его стороны.

А ведь по идее, все нынешние операции да комбинации затевались Кремлём исключительно ради роста геополитического влияния России, в жертву чему даже была принесена #экономика. Мол, в будущем всё стократно отыграется. А теперь выясняется, что даже палестинские содержанки, которые годами кормились «из рук» ещё со времён бывшего СССР, желают «предварительно проконсультироваться» перед тем, как говорить с величайшим геополитиком современности.

Ну и что это говорит о его месте в мире?

Хотя… А вот этот Махмуд Аббас, у которого даже в ПНА — околонулевой рейтинг, в Москве нужен?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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