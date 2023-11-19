Россия выступила инициатором создания Евразийского уголовного суда

Представители высших судебных инстанций России, Ирана, Сирии, Туркменистана и КНДР на форуме в Москве подписали меморандум о создании Евразийского уголовного суда (ЕУС).

Инстанции, эксперты которой будут определять международных преступников высшего ранга и привлекать их к уголовной ответственности по аналогии с Международным уголовным судом в Гааге.

Коллегия из судей по запросу из стран-участниц организации будет определять состав преступления политических или общественных деятелей и выписывать ордер на их арест. Если фигурант будет задержан на территории одного из государств-членов ЕУС, его немедленно передадут в страну, где было возбуждено дело.

Стороны выработали общие принципы определения вины обвиняемых. Согласно документу, подлежат задержанию с последующим приводом политики из стран, не входящих в юрисдикцию ЕУС, по запросу одного из государств-членов структуры. Поводом для таких действий могут быть как действия, так и высказывания, направленные против участников организации.

Также была определено место для штаб-квартиры суда – стороны согласились на российский город Саранск. В будущем юрисдикция может быть расширена, в том числе за счёт принятия стран, не находящихся в Евразии – уже в ближайшее время ратифицировать своё участие планируют Куба и Венесуэла.

Первым фигурантом дела стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо – ему вменяют популяризацию нацизма. Как только появится возможность задержать политика, его приводом доставят в Саранск.

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