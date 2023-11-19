 

Mediascope: аудитория RuStore выросла до 22,5 миллионов пользователей в месяц

19.11.2023, 19:20, Разное
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Аудитория российского магазина Android-приложений RuStore достигла 22,5 миллионов пользователей на конец октября 2023 года. Эту информацию приводит ТАСС, ссылаясь на выступление вице-президента по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Ивана Мыздрикова на конференции RuStore Mobile Conf.

Данные о росте аудитории RuStore основаны на аналитических данных от Mediascope. По словам Мыздрикова, общее количество загрузок приложений из RuStore достигло более 56 миллионов, а магазин предлагает более 20 тысяч разнообразных приложений.

Наиболее популярными категориями для скачивания оказались финансовые приложения (36% от общего числа скачиваний), полезные инструменты (13%), игры (10%), покупки (9%) и развлечения (6%), рассказал представитель RuStore.

Конференция RuStore Mobile Conf, на которой была представлена эта информация, прошла 18 ноября 2023 года в Москве.


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