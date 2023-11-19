Google объявила о будущих изменениях в Chrome, связанных с блокировщиками рекламы

Компания Google объявила о грядущих изменениях в структуре своего браузера Chrome, которые сделают его несовместимым с большинством современных блокировщиков интернет-рекламы. Эта информация была представлена в публикации на сайте Android Authority, со ссылкой на официальный блог разработчиков Google Chrome.

Суть изменений заключается в отказе разработчиков от использования в браузере Chrome API Chrome Manifest V2, который является ключевым компонентом для большинства существующих блокировщиков рекламы. Согласно сообщению от команды Google Chrome, этот модуль будет заменен на API Chrome Manifest V3.

Начиная с июня 2024 года, Manifest V2 будет исключен из сборок Chrome для разработчиков. Однако не уточняется, когда именно в стабильных версиях браузера будет прекращена поддержка данного инструмента.

Разработчики блокировщиков рекламы уже начали адаптировать свои продукты под Manifest V3, встречая вызовы, брошенные Google. В то время как они готовятся к этим изменениям, они рекомендуют пользователям воспользоваться браузером Firefox, где поддерживается Manifest V2.