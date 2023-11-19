Bloomberg: Аналитики ждут стабилизации курса рубля на уровне ₽90-92 к доллару

Согласно данным Bloomberg, после недавнего укрепления курса рубля аналитики предсказывают его фиксацию на уровне ₽90 за доллар. Этот прогноз основан на базовом сценарии Минэкономразвития и отражает ожидания рыночных участников.

Марек Рачко, валютный стратег Barclays, выразил мнение: “Мы ожидаем, что повышение ставок будет сдерживать местный спрос и ограничивать импорт, в то время как рост цен на нефть марки Urals поможет стабилизировать рубль”.

После временного ослабления до ₽100 за доллар в октябре, рубль восстановил свои позиции благодаря повышению ключевой ставки Центробанка до 15% и возвращению экспортерами части валютной выручки.

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы курс будет колебаться в диапазоне ₽85-95 за доллар под воздействием санкций и геополитических факторов. Фундаментальная стоимость рубля составляет около ₽85 за доллар.

К концу года ожидается небольшое ослабление до ₽90 из-за оттока капитала. В первой половине 2024 года курс рубля, по прогнозам агентства, стабилизируется на уровне ₽90-92 за долларом.

Важными факторами, влияющими на курс рубля, остаются санкции и геополитические события. Ближайшее будущее российской валюты будет зависеть от развития этих факторов.