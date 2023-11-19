 

Песков: Российская экономика нуждается в более высоких темпах роста

19.11.2023, 14:35, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что озвученные ранее три процента ежегодного роста экономики в РФ являются недостаточными, учитывая потенциал страны. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что РФ обладает значительными резервами и способностью к большему росту, особенно в период максимальной мобилизации.

Песков также отметил, что РФ столкнулась с небывалыми санкциями, которые не имеют аналогов в мировой практике. Однако благодаря целенаправленным и своевременным мерам, а также усилиям правительства, удалось успешно справиться с этим вызовом. Это свидетельствует о значительном потенциале и способности страны эффективно реагировать на экономические угрозы.

Песков подчеркнул, что важно сохранить положительную динамику в текущих условиях и стремиться к увеличению темпов роста, несмотря на внешние экономические вызовы и санкции. Он также отметил, что РФ должна компенсировать имеющиеся недостатки.


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