 

Кардиолог назвал вредные для сердца продукты, которые повышают холестерин

19.11.2023, 13:25, Разное
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Некоторые продукты питания могут представлять угрозу для уровня холестерина и общего состояния сердечно-сосудистой системы. Неправильный выбор диеты часто становится основной причиной повышенного содержания “плохого” холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Об этом пояснил врач-кардиолог Колобаев Александр.

Врачи выделили четыре основные группы продуктов, которые могут быть опасными для сердечно-сосудистой системы. К первой относятся продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как колбасы, сыры, сливочное масло и кокосовое масло. Они могут значительно повысить уровень “плохого” холестерина. Врачи рекомендуют ограничить потребление насыщенных жиров менее чем до семи процентов от общего дневного приема калорий. Это включает в себя сокращение потребления красного мяса, жирных молочных продуктов и тропических масел, а также выбор нежирных альтернатив и замену масел более здоровыми, например, оливковым.

Трансжиры, которые часто содержатся в частично гидрогенизированных маслах, используемых в обработанных и жареных продуктах, также могут повысить уровень “плохого” холестерина и снизить уровень “хорошего”. Людям с повышенным уровнем следует избегать или минимизировать потребление трансжиров. При выборе продуктов стоит внимательно читать этикетки и отдавать предпочтение необработанным альтернативам, приготовленным в домашних условиях.

Пищевой холестерин, содержащийся в субпродуктах, яичных желтках и моллюсках, оказывает меньшее воздействие на уровень холестерина, чем насыщенные и трансжиры. Тем не менее некоторые люди более чувствительны к нему. Рекомендуется ограничивать потребление холестерина менее чем до 300 миллиграммов в день и включать в рацион разнообразные источники белка, такие как нежирное мясо, птица, рыба и растительные белки.

Обработанные продукты, включая зерновые батончики и замороженные блюда, часто богаты насыщенными и трансжирами, что может способствовать повышению уровня холестерина.


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