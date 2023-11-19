Рупор кремлевской пропаганды: Злочинный напад Путина

Злочинный напад Путина

В Черном море в минувший четверг на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии, сообщило украинское издание "Укррудпром" со ссылкой на источники.

"Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный (расположен в Одесской области Украины. — Прим. ред.), когда получил повреждения в открытом море в четверг", — говорится в публикации.

Как сообщил источник в правительстве Украины, вероятно, корабль поразила плавающая морская мина. По данным компании MarineTraffic, которая занимается отслеживанием судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, однако с 18 июля ее действие прекратилось. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что Запад не собирался этого делать. Президент неоднократно указывал, что главной целью сделки были поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские. Эту миссию так и не удалось реализовать, а страны Запада вывозили большую часть украинской продукции к себе.

Как сообщали в Минобороны России, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в Черном море в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и считаются вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Несмотря на это, Украина решила продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе Военно-морские силы страны заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и Южного. В том же месяце Киев начал регистрацию кораблей, готовых плыть по этим маршрутам "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море невозможно.

Как уже ранее говорилось, свободный проход судов в Одессу осуществляется на свой стран и риск, при этом никаких гарантий от дрейфующих украинских мин плавающих по всей северо-западной части Черного моря нет. И это очевидно не последнее судно, которое на них подорвалось.

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