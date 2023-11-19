 

Онколог назвал главные симптомы рака шейки матки

19.11.2023, 12:11, Разное
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Ежегодно миллионы женщин по всему миру сталкиваются с раком шейки матки. Заболевание возникает, когда аномальные клетки начинают делиться и неуправляемо расти. Рак шейки матки может развиваться медленно, и его симптомы часто схожи с проявлениями менструации, что делает их трудными для выявления. Об этом пояснил врач-онколог Андрей Воробьев.

Врачи-онкологи подчеркивают важность внимания к некоторым основным предупреждающим сигналам. Эти симптомы включают в себя боль или дискомфорт во время секса, выделения из влагалища, а также боль в тазовой области. Еще одним распространенным симптомом является необычное вагинальное кровотечение, такое как кровотечение между менструациями, во время или после секса и даже после менопаузы.

Однако стоит отметить, что не у всех женщин с раком шейки матки проявляются симптомы. Поэтому регулярное прохождение скрининга шейки матки имеет решающее значение.

Симптомы, которые могут быть ассоциированы с раком шейки матки, также могут быть вызваны другими заболеваниями, например, эндометриозом. Поэтому важно обратиться к врачу, если симптомы меняются, ухудшаются или кажутся необычными.


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