 

Рупор кремлевской пропаганды: “Старшип” далеко не улетел

19.11.2023, 11:35, Разное
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Новый запуск "Старшипа"  прошел у Маска частично неудачно.

Запуск Starship успешно состоялся, но, по предварительным данным, вскоре после разделения первая ступень Starship взорвалась. Вторая ступень смогла подняться на высоту почти 150 км и набрать скорость выше 24 тыс. км/ч. Затем данные от неё перестали поступать, предполагается, что она тоже утеряна из-за активации автоматической системы саморазрушения.

Тем не менее, как отмечают в НАСА, тест на данный момент можно считать успешным: все 33 двигателя Super Heavy работали, в отличие от первого тестового запуска, корабль достиг космоса, и «горячее» разделение ступеней также прошло успешно.

Источник: Colonel Cassad


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