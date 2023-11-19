 

Калмыкия отчиталась о разгроме региональной ячейки ЛГБТ

19.11.2023, 11:33, Разное
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Калмыкия стала первым субъектом Российской Федерации, который успешно разгромил региональную ячейку международной экстремистской организации ЛГБТ.

Правоохранительные органы выявили штаб-квартиру группировки и взяли её штурмом, а также задержали рядовых боевиков по найденным спискам.

Злоумышленники гнездились в музыкальной школе имени Петра Чайковского. Они чувствовал себя настолько безнаказанно, что даже вели бумажный журнал, озаглавленный «Список педсостава». В ходе облавы удалось задержать восьмерых экстремистов, а также были обезврежены две скрипки и контрабас.

– Циничность подозреваемых поражает: они засели не просто в школе, а в школе имени нашего выдающегося соотечественника, советского музыканта Чайковского, – возмутился перед местным телевидением один из чиновников, присутствовавших при повторном (показательном) штурме. – Если бы он знал, что в учреждении его имени бесчинствуют члены ЛГБТ, то наверное, сгорел бы со стыда.

В ближайшее время причастные к разработке и санкционированию блестящей контртеррористической операции будут представлены к государственным наградам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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