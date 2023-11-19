 

Температура ниже минус 20 градусов нежелательна для работы смартфона

19.11.2023, 11:05, Разное
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Использование смартфона при температуре ниже -20°C не рекомендуется. Эту информацию предоставила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, сообщают РИА Новости.

Она подчеркнула, что в холодную погоду лучше ограничивать использование смартфона на улице, так как современные гаджеты оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые становятся более вязкими при низких температурах, что ухудшает их способность удерживать заряд.

“Для разговоров рекомендуется использовать наушники, а смартфон держать в кармане… Краткосрочное использование телефона при низких температурах, скорее всего, не приведет к серьезным последствиям. Однако нежелательной для работы смартфона на морозе считается температура ниже -20 градусов”, – пояснила Голицына.

Также стоит помнить, что после возвращения в помещение с морозной улицы смартфон не следует сразу подключать к зарядке, так как резкие перепады температуры могут негативно повлиять на его работу.


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