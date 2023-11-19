Прототип Тараса Бульбы убил своего сына за отказ разговаривать на русском языке

В Институте русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук состоялась защита кандидатской диссертации филолога Дмитрия Арделя «Вымысел и реальность в романе “Тарас Бульба”».

Исследователю удалось найти в Государственном архиве Российской Федерации личное дело запорожца Тараса Бульбы, который стал прототипом главного героя произведения Николая Гоголя. Оказалось, что казацкий полковник убил своего сына Андрея в 1638 году за отказ разговаривать на русском языке.

– В документах так и сказано: «Андрейка спутался с панночкой и отказался разговаривать на родном языке». Это было сочтено предательством заветов предков, за что он и поплатился, – сообщил Ардель.

В архивных материалах нет сведений, какой язык стал использовать Андрей вместо русского. Учитывая, что сын запорожского полковника получил классическое казацкое образование, это могли быть польский или украинский.

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