Мнение: О крупных проблемах у позднего Путина… Соратники недобро зашевелились?

Да, проблемы реальны. Да, обе на букву «З».

И уроки истории ни один автократ почему-то не учит…

Говорят, самому известному советскому диктатору Иосифу Сталину «помогли уйти» преданные соратники. Они, правда, были настолько трусливы, что максимум решимости проявили в неоказании помощи. Но всё равно результатом стало известное заключение патологоанатома.

Потом, конечно, все стали жрать друг друга, как пауки в банке.

И это — первая проблема пожилого перманентного лидера. Вторая не менее серьёзна.

Её хорошо видно у другого советского «засидельца» — Леонида Брежнева. Если первую можно условно назвать «закат», когда лидер в силу чисто возрастных ограничений уже не в состоянии контролировать даже ближайшее окружение, которое сам же и подобрал, то вторая поименована вполне чётко. «Застой». В первую очередь — с точки зрения проблем у лидера — кадровый.

А кадры, тем более проверенные, в авторитарных режимах «решают всё». И при некоторых обстоятельствах — см. историю смерти Вождя — могут порешать по-своему при достаточной мотивации. Она же формируется самим временем.

Об этом размышляет журналист и политолог Андрей Перцев: «В системе российской власти начала формироваться грандиозная кадровая пробка. Это произошло по двум причинам, возможно, связанным между собой. Во-первых, [президент РФ Владимир] #Путин понимает, что сильных бюрократов в его окружении — типа мэра Москвы Сергея Собянина или полпреда в ДФО Юрия Трутнева — заставляют проявлять лояльность и двигать порученные участки вперёд, главным образом, кадровые перспективы. Известно о том, что анонсами премьерской должности президент держал на посту своего давнего знакомого, экс-зампреда правительства Алексея Кудрина. Пост мэра Москвы предлагался в разное время Вячеславу Володину и Сергею Кириенко, правда, в обоих случаях им предлагалось немного подождать, а пока поработать на общее благо. После масштабных перестановок эта энергия бы терялась, её сменяла бы энтропия. Скорее всего, Владимир Путин учитывает это.

Во-вторых, в условиях фронтального противостояния с Западом функционирование системы должны были обеспечивать проверенные кадры, прекрасно знающие свои участки работы, а не новички. Опять же, ожидания перестановок дополнительно повышают лояльность и мотивацию в сложных условиях.

Однако оправданное тактически подвешивание кадровых перестановок породило стратегическую проблему. На каждую должность в очереди теперь стоит несколько претендентов, которым так или иначе дали надежды и обещания в разное время. Конкуренция за каждый пост стала в разы острее. Эту проблему обостряет и кадровый консерватизм Владимира Путина — президент постарел и ему не хочется менять основу своего окружения, а это как раз самые престижные и выгодные должности. С большой долей вероятности он продолжит действовать в том же духе. В итоге шансы большей части элит на получение новых возможностей во время «перерассадки» выглядят призрачными.

Даже если какие-то значимые перестановки будут осуществлены, в вертикали останется много обиженных прежними авансами игроков. Отчего система практически неизбежно свалится в энтропию, которой так боится Владимир Путин. В этом смысле президентские привычки и личный комфорт ставят под угрозу основу существования его режима. Наиболее вероятные на данный момент преемники и одновременно “моторы” системы — мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, вице-премьеры Андрей Белоусов и Юрий Трутнев, собственно премьер Михаил Мишустин — в силу возраста упрутся в карьерный потолок. 2024 год станет решающим в их карьере — если их не поднимут, то движение дальше будет только нисходящим. Прежняя лояльность потеряет смысл, а надежды на получение новых постов и ресурсов будут связаны уже не с Владимиром Путиным, а с изменением Режима™. Единственным гарантом “верности” после президентских выборов останется страх, на котором система вряд ли долго протянет».

Конечно, не все, кого политологи записывают в «преемники», обладают для этого ресурсом и амбициями. Многим, напротив, удобно оставаться на местах — при условии некоторых гарантий стабильности. А некоторые, возможно, и хотели бы уже уйти на покой, но опять же «с гарантией». Так что риск бунта соратников, возможно, преувеличен. Но кадровый застой порождает и другую проблему: подрастает поколение «звёздных мальчиков». Все эти Патрушевы-Бортниковы-Фрадковы-Ивановы-мл., с самого детства проявившие недюжинные управленческие таланты, годами остаются на вторых ролях. К ним примыкают условно молодые «технократы» Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Андрей Новак, которые тоже долго ждут. А время идёт и… уходит…

И речь в целом не о том, что кто-то из «ждунов» или даже несколько из них захотят подтолкнуть естественный ход событий — несомненно, на такой случай есть протоколы безопасности, о существовании которых потенциальные претенденты наверняка осведомлены в общих чертах. Но вот потом…

А если посмотреть с другой стороны, то рассуждения «политолога» в какой-то мере отражают #мысли, циркулирующие внутри властной элиты. И её недовольство статус кво, перерастающее в раздражение.

Куда в этот раз гремучая смесь из робости, амбиций, раздражения и фрустрации нынешних элитариев заведёт страну, увязшую в перманентном кризисе?

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