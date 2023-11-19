Мнение: Россия против женщин

Очень метко подмечено! Действительно ведь – какой-то накат на женский пол, по всем направлениям:

“Последние недели в Сети идет активный разгон темы недовольных жен мобилизованных, которые требуют вернуть супругов домой, собирают подписи и угрожают собраться на массовые митинги. Требования и петиции игнорируются властью, а в протестах женщинам отказывают, объясняя решение коронавирусными ограничениями (это же не z-патриотический концерт).

Сейчас уже очевидно, что ситуацию подогревают извне, но и недовольство жен растет в геометрической прогрессии. Действительно странно, когда после полгода службы зэки получают амнистию, а законопослушные мужики, которые «отдают долг Родине», даже в отпуск порой уйти не могут. Некоторые жены считают, что их мужей уже нет в живых.

С точки зрения власти ситуация крайне опасная, ведь новую угрозу нельзя привычно купировать силовиками (хотя местные чиновники пытаются). Иначе супруги задержанных могут устроить второй марш на Москву по заветам ЕВП. Некоторые особо недальновидные индивиды, не понимающие суть проблемы, публично призывают женщин «закрыть свои очаровательные ротики».

Как верно отметили коллеги, в России как будто развернулась умышленная кампания против женщин. Аборты делать им нельзя, вопросы про мужей задавать тоже, высшее образование пусть мужики получают, а судьи выдают наиболее активным дамам такие сроки, которым удивляются даже закоренелые убийцы. Конечно, это все домыслы, а женщины в России пользуются всеми положениями «Домостроя» законов (тг-канал Русский Декаданс).

Очень интересное наблюдение. Стоит задуматься – почему? С чего вдруг в России такой явный “антиженский” настрой? Думается, это еще один (косвенный) индикатор того, что у нас в стране побеждает некрофилия. Все-таки женщина всегда так или иначе ассоциируется с жизнью, с рождением, с красотой. А некрофилы всё перечисленное ненавидят, их пристрастие – смерть, убийства, пытки. Другими словами, и так обычно правящие в России психопаты постепенно окончательно слетают с катушек.

Скажут – ну нет, какая же некрофилия, вот ведь – женщинам аборты запрещают, стало быть, хотят, чтобы они рожали! Тут, однако, вопрос – а для чего? Для чего психопаты требуют рождения детей? Ответ они не скрывают – “для повышения мобилизационного потенциала”. То есть – дети нужны, чтобы они выросли и отправились на войну, где будут убивать, а потом и сами будут убиты. Это типа “хорошо”. Ну-ну.