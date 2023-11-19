Вельветовые с широкими штанинами, с макси-аксессуарами и карго: как носить и с чем сочетать комбинезоны разной длины

В последнее время мы наблюдаем возвращение трендов из 90-х. В те годы модницы носили комбинезоны. Сейчас эта одежда переживает вторую волну популярности. Эксперты предполагают, что она станет трендом зимы 2023/2024 и будет оставаться актуальной весной и летом. Мы расскажем, как носить и с чем сочетать комбинезоны разной длины.

Вельветовые с широкими штанинами

Зимой мы будем наблюдать возвращение вельвета. Этот материал был популярен в 90-е годы. Он имеет плотную текстуру, но при этом мягок и приятен на ощупь.

Одним из модных трендов зимы станут комбинезоны из вельвета с широкими штанинами. Вы можете сочетать их с базовой белой футболкой и классической черной обувью. Чтобы сбалансировать силуэт, подчеркните талию широким кожаным ремнем.

Вы также можете выбрать вельветовый комбинезон на молнии с короткими рукавами. Такую модель удобно комбинировать с блейзером или свитером.

Кожаные

Если вам нравится монохромный образ, то выбирайте комбинезон из черной кожи с длинными рукавами. Такой фасон удлиняет силуэт и делает его стройным. Дополните свой наряд кожаной обувью в тон комбинезона.

Если полностью черный образ кажется вам слишком однообразным или мрачным, то добавьте яркий аксессуар. На фото выше вы видите пример такого сочетания. Комбинезон с длинными рукавами из черной кожи удачно дополнен сумочкой цвета фуксии.

Джинсовые

Еще недавно джинсовые комбинезоны на бретельках считались детской или подростковой одеждой. Сейчас они вошли в гардероб взрослых женщин. Модели из денима удобны и практичны. Они отличаются универсальностью, так как легко сочетаются с разными видами одежды.

Если вы хотите создать классический образ. то скомбинируйте джинсовый комбинезон на бретельках с классической белой блузкой и черным длинным пальто. Дополните свой наряд обувью и сумкой темных тонов.

Для создания повседневного или спортивного образа выбирайте джинсовый комбинезон с карманами и потертостями. Скомбинируйте его с кроссовками и клетчатой рубашкой.

С макси-аксессуарами

Если вам нравятся длинные комбинезоны на пуговицах с рукавами или без них, то выбирайте модели нейтральных оттенков: кремовых, светло-серых, бежевых. Такой наряд отлично сочетается с крупными и броскими аксессуарами.

Дополните комбинезон огромным длинным шарфом, туфлями на каблуке-“рюмочке” и эффектной сумкой. Модели без рукавов можно носить вместе с теплым вязаным свитером.

Комбинезон с макси-аксессуарами идеально подходит для создания элегантного и изысканного образа.

Карго

Комбинезоны “карго” отличаются большим количеством карманов. Они основаны на одноименных брюках. Этой зимой будут популярны модели оттенков хаки с длинными рукавами и вырезом с отложным воротником.

Такой комбинезон удобен, так как вам не придется задумываться о подборе блузки или футболки под него. Что касается верхней одежды, то вы можете скомбинировать комбинезон “карго” как с укороченной курткой, так и с длинным пальто черного цвета.

Что касается обуви, то комбинезон модели “карго” лучше всего сочетается с классическими ботинками, ботильонами или кроссовками. Такой наряд не нуждается в большом количестве аксессуаров, так как он предполагает лаконичный стиль.