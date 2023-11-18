 

Аэропорт Внуково перенесут в Балашиху

18.11.2023, 21:33, Разное
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Из-за
участившихся инцидентов с дронами в небе на западе и юго-западе Московской
области, власти региона приняли решение о перемещении ряда столичных аэропортов
в более безопасные районы. Это позволит избежать утренних задержек самолётов, уже
ставших традиционными для столичного авиаузла.

В первую очередь планируется
релоцировать аэропорт «Внуково», который будет перенесён на территорию Балашихинского
городского округа. В управлении капитального строительства
Московской области привели детали амбициозного проекта.

«Работы по разметке
взлётно-посадочной полосы уже начаты, вся инфраструктура аэропорта будет
перевезена в кратчайшие сроки. Помимо пассажирского, грузового и VIP терминалов, планируется организация движения Аэроэкспресса до нового
Внуково от станции Чухлинка и продолжение Калининской (жёлтой) линии
московского метрополитена», – заявили в правительстве региона.

Финансирование уже выделено, все работы должны быть
закончены к марту 2024 года. На открытии объекта ожидаются самые высокопоставленные
гости, которые тоже пострадали от сбоев в графике полётов наряду с обычными
пассажирами.

Следующим релоцированным
аэропортом станет Шереметьево, его приютит подмосковный посёлок Фрязино. Затем
наступит очередь Домодедово, который переедет в Бронницы, добавили в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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