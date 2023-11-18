Аэропорт Внуково перенесут в Балашиху

Из-за

участившихся инцидентов с дронами в небе на западе и юго-западе Московской

области, власти региона приняли решение о перемещении ряда столичных аэропортов

в более безопасные районы. Это позволит избежать утренних задержек самолётов, уже

ставших традиционными для столичного авиаузла.

В первую очередь планируется

релоцировать аэропорт «Внуково», который будет перенесён на территорию Балашихинского

городского округа. В управлении капитального строительства

Московской области привели детали амбициозного проекта.

«Работы по разметке

взлётно-посадочной полосы уже начаты, вся инфраструктура аэропорта будет

перевезена в кратчайшие сроки. Помимо пассажирского, грузового и VIP терминалов, планируется организация движения Аэроэкспресса до нового

Внуково от станции Чухлинка и продолжение Калининской (жёлтой) линии

московского метрополитена», – заявили в правительстве региона.

Финансирование уже выделено, все работы должны быть

закончены к марту 2024 года. На открытии объекта ожидаются самые высокопоставленные

гости, которые тоже пострадали от сбоев в графике полётов наряду с обычными

пассажирами.

Следующим релоцированным

аэропортом станет Шереметьево, его приютит подмосковный посёлок Фрязино. Затем

наступит очередь Домодедово, который переедет в Бронницы, добавили в ведомстве.

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