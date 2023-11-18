Аэропорт Внуково перенесут в Балашиху
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Из-за
участившихся инцидентов с дронами в небе на западе и юго-западе Московской
области, власти региона приняли решение о перемещении ряда столичных аэропортов
в более безопасные районы. Это позволит избежать утренних задержек самолётов, уже
ставших традиционными для столичного авиаузла.
В первую очередь планируется
релоцировать аэропорт «Внуково», который будет перенесён на территорию Балашихинского
городского округа. В управлении капитального строительства
Московской области привели детали амбициозного проекта.
«Работы по разметке
взлётно-посадочной полосы уже начаты, вся инфраструктура аэропорта будет
перевезена в кратчайшие сроки. Помимо пассажирского, грузового и VIP терминалов, планируется организация движения Аэроэкспресса до нового
Внуково от станции Чухлинка и продолжение Калининской (жёлтой) линии
московского метрополитена», – заявили в правительстве региона.
Финансирование уже выделено, все работы должны быть
закончены к марту 2024 года. На открытии объекта ожидаются самые высокопоставленные
гости, которые тоже пострадали от сбоев в графике полётов наряду с обычными
пассажирами.
Следующим релоцированным
аэропортом станет Шереметьево, его приютит подмосковный посёлок Фрязино. Затем
наступит очередь Домодедово, который переедет в Бронницы, добавили в ведомстве.
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