Apple планирует перейти на OLED-экраны для большинства устройств к 2027 году

Компания Apple намерена в ближайшие шесть лет перевести большинство своих устройств на OLED-экраны, как пишет ET News.

Согласно источнику, к 2027 году линейка устройств Apple пополнится версиями с OLED-дисплеями, включая iPad mini, iPad Air, iPad Pro, MacBook Pro и MacBook Air. В настоящее время OLED-экраны используются только в iPhone и Apple Watch. Первыми гаджетами, которые получат OLED-дисплеи, станут две версии iPad Pro с диагоналями 11 и 12,9 дюйма, их релиз ожидается в 2024 году. Эти планшеты будут оснащены LTPO-панелями, поддерживающими технологию ProMotion с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц.

В 2026 году Apple представит OLED-версии iPad mini и iPad Air с LTPS-матрицами. Несмотря на отсутствие поддержки технологии ProMotion, диагональ экрана iPad mini увеличится с 8,3 до 8,7 дюйма, в то время как iPad Air останется 10,9 дюйма.

По данным источника, в 2027 году Apple обновит линейку iPad Pro, добавив OLED-экран с технологией COE (Color filter On Encapsulation) от BOE для 12,9-дюймовой модели. Это позволит снизить энергопотребление дисплея на 20% и внедрить подэкранную камеру.

Однако не уточняется переход на OLED-матрицы для базовых моделей iPad, что может означать сохранение более доступных IPS-панелей.

ET News также утверждает, что в 2025 году Apple выпустит 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro с OLED-экраном, а в 2027 году это технологию применят и к ноутбукам с 14-дюймовыми дисплеями. В 2026 году ожидается появление OLED-версий MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов. Использование OLED-матриц сделает ноутбуки более легкими, тонкими, энергоэффективными и обеспечит более яркие и контрастные экраны.

Предыдущие усилия Apple по разработке собственного 5G-модема столкнулись с трудностями.