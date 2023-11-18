Новый год состоится: Дед Мороз вернулся из Израиля в Великий Устюг

Празднование нового 2024 года в России пройдёт в привычном формате. Об этом стало известно после сообщения, опубликованного Дедом Морозом в запрещённой и некогда популярной в РФ соцсети.

Новогодний волшебник пишет, что месяц назад покинул Израиль и вернулся в свою привычную резиденцию в Великом Устюге.

«Дорогие ребята! Я никогда не порывал связей с Родиной, а на Земле Обетованной я был на каникулах. Жилось мне там хорошо, пока нехорошие бородатые дядьки не пришли ко мне с автоматами и не отобрали все честно нажитые мной за это время подарки, – написал он. – Но есть и хорошая новость! Я возвращаюсь в родной Великий Устюг и теперь заказать подарки вам станет ещё легче. Сервисы доставки в России работают очень хорошо».

Чародей также рассказал, что получил лицензию на оказание финансовых услуг и намерен открыть свой банк.

«И ещё одна хорошая новость для детишек и их родителей – теперь подарочки можно купить в кредит», – добавил Дед Мороз.

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