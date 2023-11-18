Meenhong JX2: Новый Компактный Мини-ПК с Встроенным Сенсорным Экраном на Windows 11

Компания Meenhong анонсировала выпуск мини-ПК под названием JX2, который оснащен встроенным сенсорным дисплеем и работает под управлением Windows 11. Об этом пишет портал NotebookCheck.

Новый портативный мини-ПК имеет 5,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, который поддерживает сенсорное управление и мультитач. Внутри устройства находится четырехъядерный процессор Intel Celeron N5105 с частотой до 2,9 ГГц и встроенным GPU Intel UHD. Также Meenhong JX2 оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и двумя слотами M.2 2280 для SSD – один из которых поддерживает NVMe и SATA, а второй – только SATA.

Несмотря на свои компактные размеры (160,6х81,9х21,5 мм) и вес всего 300 грамм, мини-ПК предлагает разнообразные порты для подключения периферии, включая HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм, три USB-A и два USB-C. Устройство также поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Особенностью Meenhong JX2 является его способность работать от внешнего аккумулятора мощностью не менее 12 Вт, что освобождает от необходимости подключения к розетке. Пользователи могут выбирать между операционными системами Ubuntu и Windows 11 Pro.

Meenhong предлагает два варианта этого мини-ПК: модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD доступна по цене $195 (примерно 17,3 тысячи рублей), в то время как версия с 256 ГБ накопителем стоит $210 (примерно 18,7 тысячи рублей).