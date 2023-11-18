 

Российский смартфон «Р-ФОН»: Копия Nuu A25 из США

18.11.2023, 19:15, Разное
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Готовящийся к выходу российский смартфон «Р-ФОН» обнаружился практически идентичным американско-китайскому Nuu A25. Эту информацию поделился главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров в своем Telegram-канале.

Журналист комментирует свои находки: “Узнали? Android-смартфон из США за 170 долларов с бесплатной доставкой. Nuu A25.”

Подписчики Макарова тут же обратили внимание на внешнее сходство устройства с российским «Р-ФОН». Это не первый случай такого рода. В Бангладеше ранее была обнаружена копия Symphony Helio 80, которая, подобно Nuu A25, имела схожий дизайн и технические характеристики с российским устройством. Основное отличие состояло только в камерах: в «Р-ФОН» был установлен датчик на 50 Мп, в то время как в Nuu A25 – 108-мегапиксельный сенсор.

Американский Nuu A25, в свою очередь, полностью идентичен «Р-ФОН», за исключением оперативной памяти – 8 ГБ в российском гаджете против 6 ГБ в Nuu.

Компания NUU mobile, которая производит клон «Р-ФОН», зарегистрирована в американском Ирвинге, штат Техас, и Гонконге.

В октябре компания «Рутек», производитель «Р-ФОН», высказала свою позицию по сходству с бангладешским устройством: “Мы не имеем информации о бангладешском смартфоне, который упоминается в различных медиа. Однако очевидно, что «Р-ФОН» и иностранный смартфон – это два разных устройства.”

Несмотря на это заявление, «Р-ФОН» производится в РФ и работает на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». При этом компания «Рутек» признает, что для изготовления устройства используются иностранные комплектующие, так как подобного отечественного “железа” пока не существует.

Релиз смартфона «Р-ФОН» ожидается в 2024 году, хотя цена пока остается неизвестной. Ранее продажи российских смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» превысили ожидания производителя.


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