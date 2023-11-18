Oukitel WP19 Pro: Ударопрочный смартфон с камерой ночного видения и 22000 мАч батареей

Компания Oukitel готовит к представлению свой новый ударопрочный смартфон WP19 Pro. Этот аппарат будет обладать батареей емкостью 22000 мАч и камерой ночного видения. Информацию об этом предоставил портал GSMArena.

WP19 Pro будет оснащен чипом MediaTek Helio G99 для обеспечения высокой производительности, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно будет расширить с помощью microSD до 2 ТБ. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 13.

Кроме того, новинка предложит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, который будет защищен закаленным стеклом Gorilla Glass. Аккумулятор ёмкостью 22000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 33 Вт. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max имеет аккумулятор ёмкостью 4441 мАч, что почти в пять раз меньше, чем у предстоящей новинки Oukitel. Тем не менее, это не означает, что устройство будет работать в пять раз дольше.

Смартфон также получит тройную камеру, включающую основной сенсор на 64 Мп, 20-мегапиксельный сенсор ночного видения и макромодуль на 2 Мп. Для селфи будет использован датчик на 16 Мп.

Среди других характеристик устройства стоит отметить его защиту по стандартам IP68, IP69K и военному MIL-STD-810H. Толщина Oukitel WP19 Pro составит 29 мм, а его вес составит 592,3 грамма. Предполагается, что презентация устройства состоится 12 декабря.