 

Эмигрировавшие из России специалисты по распознаванию лиц выиграли в лотерею по 1 млн рублей

18.11.2023, 9:33, Разное
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Сразу трое программистов, специализирующихся на технологиях распознавания лиц и эмигрировавших из России, заявили, что получили от Госуслуг письма, в которых сообщается о выигрыше в государственной лотерее «Приз».

Каждый из них может получить по 1 млн рублей, при этом деньги надо забирать лично в России. Некоторые из них сочли такое совпадение подозрительным, но позже управляющий директор лотереи «Приз» Алексей Кубышкин в интервью РИА «Новости» развеял все опасения.

– Как учёный, могу сказать, что теория вероятности ещё и не такие казусы допускает, ничего удивительного, – сказал он. – Я бы на месте этих молодых людей уже искал бы авиабилеты, а то мы письма ещё неделю назад разослали, а они ещё телятся, как духи на построении. Совет тут простой: прыгай в чёртов самолёт, дел-то на несколько дней – прилетел, забрал выигрыш, улетел. Миллион рублей на дороге не валяется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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