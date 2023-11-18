Дефицит микроэлементов повышает устойчивость патогенов

Дефицит микроэлементов может иметь серьезные последствия для организма. Один из эффектов этого дефицита — усиление роста и развития патогенных микроорганизмов.

Микроэлементы играют важную роль в поддержании нормальной работы всего организма. Они не только являются важными компонентами для множества ферментов и белков, но также выполняют функцию активаторов различных биологических процессов. Их недостаток может привести к серьезным нарушениям в работе метаболических систем.

Устойчивые патогены — это микроорганизмы, которые способны противостоять действию антибиотиков и других противоинфекционных средств. Их возникновение и развитие связаны с различными факторами, включая нарушения иммунитета и наличие определенных условий для их процветания.