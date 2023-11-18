 

Китайские ученые обнаружили напиток, снижающий риск заражения COVID-19

18.11.2023, 3:00, Разное
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Ученые в Китае провели исследования и обнаружили, что существует напиток, который эффективно снижает риск заражения COVID-19. Это весьма значимое открытие, которое может стать прорывом в борьбе с пандемией.

По данным исследования, этот напиток содержит уникальные компоненты, которые обладают антивирусными свойствами и способны подавлять развитие COVID-19. Это открывает перспективы для использования напитка в качестве профилактического средства для защиты от коронавируса.

Ученые провели серию лабораторных и клинических испытаний и подтвердили, что напиток действительно эффективен в борьбе с вирусом. Он способен значительно уменьшить вероятность заражения COVID-19 и помочь организму устойчивее справляться с инфекцией.


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