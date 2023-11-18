Океанографический центр “Москвариум” готовит роды китообразных

В Центре океанографии «Москвариум» готовятся принимать роды у китообразного. Команда специалистов уже много месяцев готовится к этому важному событию, и сейчас настало время, когда терпеливые ожидания превращаются в суету и подготовку к встрече новой жизни.

Китообразный представляет собой огромное животное, достигающее в длину до 15 метров и весом свыше 40 тонн. Это морская обитательница, которая относится к порядку китообразных, включающему также дельфинов и некоторые другие виды. Их гибкие, изящные тела с обтекаемыми формами позволяют им мало сопротивляться водным потокам и легко передвигаться в морской стихии.

Специалисты Центра океанографии «Москвариум» внимательно следят за состоянием будущей мамы и готовятся к ее родам. На протяжении нескольких недель они проводят регулярные медицинские осмотры, контролируют питание и физическую активность, чтобы обеспечить наилучшие условия для рождения здорового детеныша.