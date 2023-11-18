 

Океанографический центр “Москвариум” готовит роды китообразных

18.11.2023, 3:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Центре океанографии «Москвариум» готовятся принимать роды у китообразного. Команда специалистов уже много месяцев готовится к этому важному событию, и сейчас настало время, когда терпеливые ожидания превращаются в суету и подготовку к встрече новой жизни.

Китообразный представляет собой огромное животное, достигающее в длину до 15 метров и весом свыше 40 тонн. Это морская обитательница, которая относится к порядку китообразных, включающему также дельфинов и некоторые другие виды. Их гибкие, изящные тела с обтекаемыми формами позволяют им мало сопротивляться водным потокам и легко передвигаться в морской стихии.

Специалисты Центра океанографии «Москвариум» внимательно следят за состоянием будущей мамы и готовятся к ее родам. На протяжении нескольких недель они проводят регулярные медицинские осмотры, контролируют питание и физическую активность, чтобы обеспечить наилучшие условия для рождения здорового детеныша.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Мнение: Россия против женщин

19.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Москаль не убежал…

19.11 / Вельветовые с широкими штанинами, с макси-аксессуарами и карго: как носить и с чем сочетать комбинезоны разной длины

18.11 / Мнение: Роботы заменяют людей в игровой индустрии, Fallout в России и самые читающие российские геймеры

18.11 / Мнение: Как победить на своем поле

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Как избежать телефонного мошенничества

18.11 / Мнение: Генераторы углекислого газа, глобальный зелёный провал и сохранение немецкой угольной отрасли

18.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Просим отнять все имущество…

18.11 / Аэропорт Внуково перенесут в Балашиху

18.11 / Apple планирует перейти на OLED-экраны для большинства устройств к 2027 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика