Для тех, кто не может полюбить свою внешность. Как перестать завидовать красивым и полюбить себя

Каждая из нас хотя бы раз в жизни сталкивалась с чувством зависти и недовольства собственной внешностью. Когда видишь красивую, ухоженную девушку, невольно начинаешь сравнивать себя с ней и огорчаться. Но есть способы научиться ценить себя и любить свою внешность, несмотря ни на что. Какие? 8 из них мы поделимся с вами ниже.

Примите себя такой, какая вы есть

Первый и самый важный совет – примите себя такой, какая вы есть. Не стоит постоянно сравнивать себя с другими девушками и искать недостатки в своей внешности. Ведь у каждой из нас есть свои достоинства и особенности, которые делают нас неповторимыми и привлекательными по-своему.

Вместо того чтобы зацикливаться на мнимых недостатках, лучше сосредоточьтесь на своих достоинствах. Обратите внимание на то, что вам в себе нравится: красивые глаза, пухлые губки, стройные ноги или что-то еще. Подчеркивайте эти черты с помощью одежды, макияжа, прически. Главное – полюбить себя и поверить, что вы уникальны и особенны.

Займитесь собой

Когда вы чувствуете себя ухоженной и красивой, это сразу придает уверенности в себе. Например, можно чаще делать разные маски для лица – питательные, очищающие, увлажняющие. Это поможет улучшить состояние кожи, сделает ее более сияющей и здоровой. Также регулярно делайте маникюр – наращивайте ногти, красьте их в модные оттенки. Красивые ухоженные руки сразу привлекают внимание.

Очень полезно записаться в спортзал или хотя бы заниматься дома – делать упражнения, йогу, танцы. Это не только улучшит фигуру, но и поднимет настроение за счет выработки эндорфинов.

Когда вы видите результаты своих усилий по уходу за собой – сияющую кожу, модный маникюр, подтянутую фигуру, уверенность в собственной привлекательности сама собой повышается. Поэтому не ленитесь уделять время себе!

Одевайтесь с выгодой для себя

Если у вас красивая талия, чаще носите обтягивающие кофточки и платья, которые ее подчеркнут. Если нравятся ваши стройные ноги, носите короткие юбки и шорты, демонстрируя их. Обращайте внимание на то, что вам идет – яркие цвета, крупные принты, строгий стиль и так далее. В то же время избегайте вещей, которые вас не красят. Если вы считаете, что у вас полные бедра, не стоит носить обтягивающие брюки. Выбирайте более свободные модели.

Когда вы оденетесь с учетом особенностей своей фигуры, подчеркнув достоинства, это сразу придаст уверенности в себе и улучшит настроение. Вы будете чувствовать себя более привлекательной и стильной. Поэтому одевайтесь с выгодой для себя! Это того стоит.

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Заведите новые увлечения и хобби

Еще один полезный совет: заведите для себя новые увлечения и хобби, которые помогут раскрыть ваши таланты. Это отличный способ отвлечься от навязчивых сравнений с другими.

Например, вы можете записаться на курсы танцев или вокала, если чувствуете в себе тягу к искусству. Кто знает, может, у вас откроется талант к пению или вы научитесь красиво двигаться. Также можно попробовать себя в рукоделии: начать вязать, шить, мастерить поделки. Это увлекательное и полезное хобби.

Когда вы начинаете заниматься тем, что вам нравится, у вас просто не остается времени сравнивать себя с другими. Вы полностью погружаетесь в процесс творчества. И к тому же появляется возможность гордиться результатами своего труда, ведь то, что сделано своими руками, всегда радует.

Проводите время с позитивными людьми

Старайтесь проводить больше времени с позитивными людьми, которые ценят вас такими, какие вы есть. Общение с ними придаст уверенности в собственной привлекательности.

Например, у вас могут быть подруги, которые восхищаются вашим чувством стиля или умением красиво двигаться и танцевать. Или парень, который считает вас самой красивой девушкой на свете. Такие люди помогут вам поверить в собственную красоту и перестать завидовать другим.

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В то же время постарайтесь избегать общения с теми, кто постоянно критикует внешность – свою и окружающих. Такие люди могут вызывать только чувство неуверенности и недовольства собой. Лучше проводите время в компании тех, кто видит в вас самое лучшее и помогает это раскрыть. Это того стоит!

Следите за мыслями

Очень важный момент – следите за своими мыслями и настроением. Как только заметите, что начинаете критически оценивать себя или сравнивать с другими, сразу же остановите эти мысли.

Например, вы идете по улице и видите красивую стройную девушку. И тут же ловите себя на мысли: “Вот у нее какая фигура, а я такая полная”. Или заходите в соцсети и думаете: “У всех там такой безупречный макияж и прически, а я даже накраситься толком не умею”.

Как только заметите такие навязчивые критические мысли, сразу же остановите себя. Скажите себе: “Стоп! Я уникальна и по-своему красива!” И обязательно вспомните и скажите себе комплимент. Например: “У меня такие выразительные глаза и пухлые губки!”

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Со временем такие позитивные мысли войдут в привычку и заменят критику. Помните, что вы достойны любви в первую очередь со стороны самой себя!

Сравнивайте себя только с собой вчерашней

Вместо того чтобы сравнивать себя с другими девушками, лучше сравнивайте себя только со своей вчерашней версией. Обращайте внимание даже на малейшие изменения к лучшему в своей внешности и радуйтесь им.

Например, если вы начали регулярно заниматься спортом, то через какое-то время заметите, что стали чуть подтянутее и стройнее. Или начали ухаживать за кожей лица и теперь видите, что она стала более сияющей и увлажненной. Или купили новое платье, которое идеально село по фигуре.

Радуйтесь таким маленьким победам и изменениям к лучшему. Сравнивайте фото до и после. Это придаст уверенности и мотивации продолжать работать над собой. Не обращайте внимания на каких-то внешне идеальных девушек в соцсетях. Важно сравнивать себя только с самой собой вчерашней и радоваться своим достижениям!

Помните, красота не только во внешности

И последний важный момент. Помните, что настоящая красота не только во внешности, но прежде всего в характере и поступках. Старайтесь развивать в себе доброту, честность, заботливость, внимательность к людям. Это гораздо более важные качества, чем идеальная внешность. Если вы помогаете другим, поддерживаете в трудную минуту, искренне радуетесь успехам окружающих, значит, у вас прекрасная душа.

Любите и цените себя не за красивые глаза или фигуру, а за умение сочувствовать, прощать, дарить радость. Воспитывайте в себе добродетели, и тогда вы будете по-настоящему счастливы внутри, а красота обязательно проявится и снаружи.

Дорогие женщины, помните: вы уникальны и неповторимы! Сосредоточьтесь на своих достоинствах, любите и цените себя. И тогда зависть и недовольство уйдут, а их место займет радость и гармония. Верьте в себя и свою красоту!